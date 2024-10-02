В Украине заработал государственный администратор градостроительного кадастра — Finance.ua
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В Украине заработал государственный администратор градостроительного кадастра

Казна и Политика
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С 1 октября 2024 г. в Украине заработало государственное предприятие «Администратор градостроительного кадастра на государственном уровне», которое будет выполнять, в частности, функции администратора Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) и Единого государственного реестра адресов (ЕГРА).
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
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«Задача администратора — обеспечить прозрачность, доступность и эффективное управление градостроительным кадастром на государственном уровне. Это станет возможным благодаря внедрению современных цифровых технологий, которые облегчат процессы проектирования, застройки и управления недвижимостью по всей стране», — говорится в сообщении.
Ожидается, что работа градостроительного кадастра на государственном уровне будет способствовать развитию цифровой экономики и улучшению условий для инвесторов.
В министерстве планируют провести встречи с областными военными администрациями (ОВА) для обсуждения вопроса о предоставлении информации о заказчиках градостроительной документации.
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Запланировано также проведение первого обучения громад по работе функционала заказчика градостроительной документации.
Как сообщалось, цифровизация строительных услуг реализуется в сотрудничестве Министерства развития громад и территорий, Министерства цифровой трансформации при содействии проекта Поддержка цифровой трансформации, финансируемого USAID и UK Dev. Партнер проекта — Фонд Восточная Европа.
По материалам:
Укрінформ
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