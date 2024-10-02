В Украине заработал государственный администратор градостроительного кадастра — Finance.ua

В Украине заработал государственный администратор градостроительного кадастра Сегодня 20:20 — Казна и Политика

С 1 октября 2024 г. в Украине заработало государственное предприятие «Администратор градостроительного кадастра на государственном уровне», которое будет выполнять, в частности, функции администратора Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) и Единого государственного реестра адресов (ЕГРА).

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Читайте также Динамика первичного рынка жилья на третий год войны: какие регионы лидируют

«Задача администратора — обеспечить прозрачность, доступность и эффективное управление градостроительным кадастром на государственном уровне. Это станет возможным благодаря внедрению современных цифровых технологий, которые облегчат процессы проектирования, застройки и управления недвижимостью по всей стране», — говорится в сообщении.

Ожидается, что работа градостроительного кадастра на государственном уровне будет способствовать развитию цифровой экономики и улучшению условий для инвесторов.

В министерстве планируют провести встречи с областными военными администрациями (ОВА) для обсуждения вопроса о предоставлении информации о заказчиках градостроительной документации.

Читайте также Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года

Запланировано также проведение первого обучения громад по работе функционала заказчика градостроительной документации.

Как сообщалось, цифровизация строительных услуг реализуется в сотрудничестве Министерства развития громад и территорий, Министерства цифровой трансформации при содействии проекта Поддержка цифровой трансформации, финансируемого USAID и UK Dev. Партнер проекта — Фонд Восточная Европа.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.