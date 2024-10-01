Динамика первичного рынка жилья на третий год войны: какие регионы лидируют — Finance.ua

Динамика первичного рынка жилья на третий год войны: какие регионы лидируют Сегодня 09:03 — Недвижимость

Динамика первичного рынка жилья на третий год войны: какие регионы лидируют

За два с половиной года войны полностью распродались квартиры в 500 жилых комплексах Украины. Приблизительно столько же проектов запустили в продажу.

Об этом сообщает Delo.ua.

Динамика первичного рынка жилья на третий год войны демонстрирует положительный рост после обвала в первый год войны, когда темпы строительства упали втрое в среднем по Украине.

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Однако уже в 2023 году работы возобновились в более «безопасных» регионах и начался рост первички, заявил Business Development Manager ЛУН Александр Павлов во время выступления на Digital Construction Forum 2024. Согласно аппроксинированному прогнозу, 2024 год также завершится положительной динамикой к предыдущему году.

«До показателей старта открытия продаж до уровня 2021 года нам еще далеко. Однако есть хорошая динамика: в 2021 стартовало 429 новых ЖК, в 2022-м — 162, в 2023 — 211, в 24 -165 (по состоянию на сентябрь)», — подчеркивает Павлов.

По статистике ЛУН, всего с начала полномасштабного вторжения в регионах Украины продажи стартовали в 481 жилых комплексах. Почти треть от общего числа была запущена во Львове и области (138 ЖК) — это вдвое больше, чем в Киеве и области.

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По показателям продаж также наблюдается динамика, хоть и несопоставимая с довоенным временем. По данным ЛУН, более 500 проектов продались за время войны. Здесь лидирует Львовщина, но уже с меньшим отрывом от столицы и области — 115 против 101. Также среди первых — Ивано-Франковская, Одесская и Хмельницкая области.

Если оценивать рынок с точки зрения показателей ввода в эксплуатацию, согласно данным Госстата, за первое полугодие было сдано в Украине 4,5 млн квадратных метров. По сравнению с предыдущим годом это почти 30% роста, и на 100% больше, чем в 2022-м.

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«В первом полугодии 2024 года в Украине сдали в эксплуатацию на 5% меньше жилья, чем в довоенный год. Однако следует учитывать, что, во-первых, в 2021-м больше всего жилья сдавали как раз во II полугодии, но все равно радует, что отрыв не такой большой. Во-вторых, известно, что за последний год возросла доля строительства одноквартирных домов, то есть из данных Госстата непонятно, насколько значителен рост», — добавил Павлов.

Топ-5 городов Украины по росту цен в новостройках

Цены на первичном рынке жилья во многих регионах демонстрируют рост, но не во всех. Кроме Ужгорода и Львова, где рост ожидаемый, прирост в цене за квадратный метр наблюдается и в Черкассах и Ровно.

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Самые высокие цены в новостройках остаются во Львове (средняя цена — 57 тыс. грн за кв. метр) и Ужгороде (49 тыс. грн), где рост превышает 10%.

В Киеве за последний год наблюдается плато — незначительный рост стоимости в пределах погрешности, как и в Одессе. Столичные цены колеблются от 40 тыс. до 100 тыс. гр. за квадратный метр. В Одессе 40 тыс. грн за квадрат — это средняя цена на рынке новостроек.

Діло По материалам:

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