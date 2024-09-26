Как изменился рынок недвижимости в Украине в последнее время — Finance.ua

Как изменился рынок недвижимости в Украине в последнее время Сегодня 21:00 — Недвижимость

Как изменился рынок недвижимости в Украине в последнее время

Эксперт отмечает активизацию продаж вторичного жилья до $100 тыс. в Украине. На рынке новостроек активности нет, цены выросли незначительно — на $2−5 тыс. за некоторые квартиры.

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В последнее время рынок вторичного жилья стал более активным, больше продается жилье стоимостью до 100 тысяч долларов. В то же время, на рынке первичной недвижимости по-прежнему нет активности.

Об этом рассказал эксперт по вопросам недвижимости Иван Кудояр.

Последние две недели я бы сказал, что рынок мало изменился. Вторичка ожила, именно мелкий сегмент стал активнее. До 100 тыс. долл. И скажу, что оживились программы «єОселя», «єВідновлення», начали выдавать деньги по программам, соответственно такие квартиры за 70 тыс. долл., 80 тыс. долл., 100 тыс. долл., 120 тыс. долл., с ремонтом, продаются.

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По его словам, на рынке первичной недвижимости сейчас особой активности нет. Кудояр также отметил, что на рынке нового жилья также не наблюдается значительного роста стоимости — лишь некоторые квартиры выросли в цене на 2−5 тыс. долл.

🥇 Кстати, Украина богата и наполнена выдающимися и интересными фактами и рекордами. Все эти замечательные достижения просто невозможно уместить на одной карте, но мы попытались что-то показать:

УНН По материалам:

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