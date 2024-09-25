Владельцам разрушенного жилья легче будет приобрести новое жилье — Finance.ua
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Владельцам разрушенного жилья легче будет приобрести новое жилье

Личные финансы
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Владельцам разрушенного жилья легче будет приобрести новое жилье
Владельцам разрушенного жилья легче будет приобрести новое жилье
Жилищный сертификат «єВідновлення» разрешили использовать, чтобы частично или полностью покрыть первый вклад ипотеки по программе «єОселя».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Например, вы получили жилищный сертификат „єВідновлення“ за уничтоженное жилье на 2 млн грн. Однако квартира, которую хотите приобрести, дороже и стоит, допустим, 3 млн грн. Раньше в таком случае нужно было доплатить из собственных средств или выбрать более дешевое жилье, а теперь можно взять льготную ипотеку по программе „єОселя“», — сказано в сообщении.
Сертификат можно использовать для оплаты первого взноса «єОселя», который по условиям программы должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Если сумма сертификата, который хотите использовать, менее 20% стоимости жилья, то разницу нужно внести собственными средствами.
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«„єОселя“ — это программа доступного кредитования от государства. Несколько кликов в „Дія“ — и ваши данные для оформления ипотеки автоматически подтягиваются из реестров. Затем отправляете заявку в один или несколько банков и ждете в „Дія“ предварительного решения до 10 минут», — напомнили в Минцифре.
Военные по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, а также медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах, получают льготную ипотеку со ставкой 3% на первые 10 лет кредита, далее 6%. Для всех остальных украинцев — 7% на первые 10 лет кредита, далее 10%.

Справка Finance.ua:

  • Укрфинжилье предлагает ввести более гибкие условия для регионов;
  • Национальный банк считает необходимым внести изменения в государственную программу ипотечного кредитования «єОселя»;
  • 6492 украинских семьи получили льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на общую сумму 11 млрд грн с начала 2024 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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