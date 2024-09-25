Владельцам разрушенного жилья легче будет приобрести новое жилье — Finance.ua

Владельцам разрушенного жилья легче будет приобрести новое жилье Сегодня 12:00 — Личные финансы

Владельцам разрушенного жилья легче будет приобрести новое жилье

Жилищный сертификат «єВідновлення» разрешили использовать, чтобы частично или полностью покрыть первый вклад ипотеки по программе «єОселя».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Например, вы получили жилищный сертификат „єВідновлення“ за уничтоженное жилье на 2 млн грн. Однако квартира, которую хотите приобрести, дороже и стоит, допустим, 3 млн грн. Раньше в таком случае нужно было доплатить из собственных средств или выбрать более дешевое жилье, а теперь можно взять льготную ипотеку по программе „єОселя“», — сказано в сообщении.

Сертификат можно использовать для оплаты первого взноса «єОселя», который по условиям программы должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Если сумма сертификата, который хотите использовать, менее 20% стоимости жилья, то разницу нужно внести собственными средствами.

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«„єОселя“ — это программа доступного кредитования от государства. Несколько кликов в „Дія“ — и ваши данные для оформления ипотеки автоматически подтягиваются из реестров. Затем отправляете заявку в один или несколько банков и ждете в „Дія“ предварительного решения до 10 минут», — напомнили в Минцифре.

Военные по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, а также медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах, получают льготную ипотеку со ставкой 3% на первые 10 лет кредита, далее 6%. Для всех остальных украинцев — 7% на первые 10 лет кредита, далее 10%.

Справка Finance.ua:

Укрфинжилье предлагает ввести более гибкие условия для регионов;

Национальный банк считает необходимым внести изменения в государственную программу ипотечного кредитования «єОселя»;



6492 украинских семьи получили льготные ипотечные кредиты по программе «єОселя» на общую сумму 11 млрд грн с начала 2024 года.



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