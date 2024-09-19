В каких странах ЕС самая дешевая ипотека: условия и документы — Finance.ua

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В каких странах ЕС самая дешевая ипотека: условия и документы

Личные финансы
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В каких странах ЕС самая дешевая ипотека: условия и документы
В каких странах ЕС самая дешевая ипотека: условия и документы
Многие люди в основном молодые, считают ипотеку едва ли не единственным способом получить собственное жилье. Ипотека — практически долгосрочный кредит, который может выплачиваться годами, а то и десятилетиями. Сейчас многие украинцы вынуждены уехать в страны Европейского Союза, часть из них решит остаться там навсегда. В каких странах самые низкие и самые высокие цены на ипотеку, читайте в материале.
По данным исследования Bankier. pl, странами с самой низкой процентной ставкой на ипотеку являются Мальта (2,19%) и Болгария (2,53%).

Получение ипотеки в Мальте

Недвижимость в Мальте стоит дорого, если сравнивать с ценами других европейских стран, однако ипотеку здесь оформить достаточно легко. Поскольку страна — одна из самых густонаселенных, у иностранцев есть определенные ограничения в покупке недвижимости — одна семья может приобрести только одну квартиру. При этом покупать жилье в Мальте для сдачи его в аренду не рекомендуется: квартира либо располагается в комплексе повышенной комфортности, где цены на аренду заоблачные, либо нужно брать у власти специальное разрешение на ее аренду.
Иностранцы имеют право оформить ипотеку в местном банке, однако власти внимательно проверяют документы, поэтому для создания комплекта следует обратиться к специалистам — чтобы не потратить время и силы и не получить отказ. Прирост стоимости жилья здесь 10% в год, а ипотека — максимум 4,5%. Так что выгода очевидна.

На каких условиях можно получить ипотеку в Мальте?

— вам должно быть не менее 21 и не больше 65 лет;
— 30% средств вносится сначала, а на 70% выдается заем;
— минимальный срок ипотеки — 9 лет, максимальный — 30 лет;
— существует возможность беспроцентного досрочного погашения;
— единая валюта для ипотеки — евро;
— обязательна страховка на жилье и жизнь заемщика.

Какой пакет документов необходимо собрать для получения ипотеки в Мальте?

  1. Договор на покупку
  2. Договор страхования объекта недвижимости
  3. Договор страхования жизни заемщика на весь срок кредита
  4. Справка о доходах заемщика (доходы должны в три раза ежемесячные отчисления по плановому кредиту)
  5. Письменное согласие другой стороны супругов на оформление ипотеки
  6. Выписка из банка за последний год с описанием всех операций
  7. Копия паспорта
  8. Копия загранпаспорта
  9. Две фотографии

Читайте также: Какие в Европе средние зарплаты (сравнение с Украиной)

Внимание! Чтобы получить ипотеку на Мальте, нужно подтвердить отсутствие криминального прошлого, долговых обязательств и других типов плохой репутации в своей стране.

Как получить ипотеку в Болгарии

Ипотеку для украинцев в Болгарии выдают 7 банков, в том числе «Юникредит», «Альфа-Банк», DSK-bank, Postbank, «Болгаро-американский кредитный банк» и другие.
Проще всего для иностранцев купить жилье от застройщика, сотрудничающего с одним или несколькими банками. Преимущество при этом — лояльное отношение со стороны кредитора.

Этапы получения ипотеки для покупки квартиры вторичного рынка в Болгарии

  1. Выбрать объект и забронировать его: поиск объекта осуществляется самостоятельно или через риэлтора, причем системы лицензирования последних не существует — доверяйте только проверенным специалистам; бронь предполагает перерасчет в сумме около 2−3 тыс. евро.
  2. Выбрать банк и собрать документы.
  3. Подать заявку на получение ипотечного кредита — это можно осуществить лично или делегировать уполномоченного представителя по доверенности.
  4. Одобрение заявки — процедура занимает около 1,5−2 месяца, за это время проводятся все необходимые сопутствующие процедуры: оценка недвижимости, заключение договора страхования, нотариальное оформление.
  5. Заключение сделки и перерегистрация недвижимости.
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Пакет документов для оформления ипотеки в Болгарии

— копия паспорта;
— копия загранпаспорта;
— свидетельство о заключении или расторжении брака;
— справка о доходах за последний налоговый период;
— справка об уплате налогов за последний период;
— справка о зарплате с основного места работы;
— выписка из банка о движении средств на счете за последние полгода;
— выписка из ЕГРН со сведениями о недвижимости в собственности и об отсутствии обременений по ней;
— справка из бюро кредитных историй + рекомендательное письмо из украинского банка, клиентом которого является лицо (при необходимости)
— предварительный договор купли-продажи недвижимости.
По материалам:
visitukraine.today
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