В Украине запустят электронный Градостроительный кадастр — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине запустят электронный Градостроительный кадастр

Казна и Политика
0
Правительство приняло постановление о запуске электронного Градостроительного кадастра на государственном уровне, сообщает Минцифры. Он позволит муниципалитетам, органам архитектуры и архитекторам работать в единой цифровой системе.
Ранее кадастры существовали только в некоторых органах местного самоуправления. Большинство градостроительной документации было в бумажном виде. Документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток.
С запуском электронного кадастра вся градостроительная информация, документы и процедуры согласования будут в электронной системе.
Читайте также
Ожидается, что это поможет ускорить процессы строительства и развития инфраструктуры, а также будет способствовать повышению прозрачности и защиты сферы от махинаций.
Уже в сентябре, когда постановление вступит в силу, все взаимодействие с градостроительной документацией будет происходить в единой электронной системе — Градостроительном кадастре на государственном уровне.
По прогнозу Минцифры, этот кадастр будет полезен строителям, государствам и гражданам поскольку: ускоряет получение информации для издания разрешительных документов, проектирования и строительства, открывает геоданные на электронной карте; ускоряет процедуры строительства и уменьшает конфликты в области благодаря возможности быстро проверить право строить объект в определенной местности; делает невозможными потери или подделки градостроительной информации; открывает гражданам доступ к градостроительной документации, процедуре ее разработки, согласования и обсуждения.
Читайте также
На период военного положения доступ к ряду геоданных кадастра будет ограничен, однако найти и проверить основную актуальную информацию о градостроительстве станет легче.
Цифровизация строительных услуг реализуется в сотрудничестве с Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерством цифровой трансформации с помощью проекта «Поддержка цифровой трансформации», финансируемого USAID и UK Dev. Партнер проекта — Фонд Восточная Европа.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.