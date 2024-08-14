В Украине запустят электронный Градостроительный кадастр — Finance.ua

В Украине запустят электронный Градостроительный кадастр Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Правительство приняло постановление о запуске электронного Градостроительного кадастра на государственном уровне, сообщает Минцифры. Он позволит муниципалитетам, органам архитектуры и архитекторам работать в единой цифровой системе.

Ранее кадастры существовали только в некоторых органах местного самоуправления. Большинство градостроительной документации было в бумажном виде. Документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток.

С запуском электронного кадастра вся градостроительная информация, документы и процедуры согласования будут в электронной системе.

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Ожидается, что это поможет ускорить процессы строительства и развития инфраструктуры, а также будет способствовать повышению прозрачности и защиты сферы от махинаций.

Уже в сентябре, когда постановление вступит в силу, все взаимодействие с градостроительной документацией будет происходить в единой электронной системе — Градостроительном кадастре на государственном уровне.

По прогнозу Минцифры, этот кадастр будет полезен строителям, государствам и гражданам поскольку: ускоряет получение информации для издания разрешительных документов, проектирования и строительства, открывает геоданные на электронной карте; ускоряет процедуры строительства и уменьшает конфликты в области благодаря возможности быстро проверить право строить объект в определенной местности; делает невозможными потери или подделки градостроительной информации; открывает гражданам доступ к градостроительной документации, процедуре ее разработки, согласования и обсуждения.

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На период военного положения доступ к ряду геоданных кадастра будет ограничен, однако найти и проверить основную актуальную информацию о градостроительстве станет легче.

Цифровизация строительных услуг реализуется в сотрудничестве с Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры и Министерством цифровой трансформации с помощью проекта «Поддержка цифровой трансформации», финансируемого USAID и UK Dev. Партнер проекта — Фонд Восточная Европа.

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