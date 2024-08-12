Новый Жилищный кодекс: что изменится — Finance.ua

Новый Жилищный кодекс: что изменится Сегодня 13:00 — Недвижимость

Новый Жилищный кодекс: что изменится

О том, какие ключевые изменения ждут украинцев в новом Жилищном кодексе, рассказала в интервью Елена Шуляк, председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Одно из основных новшеств — относительно социального жилья. Потому что на сегодняшний день в законодательстве вообще не прописано, как фонд такого жилья должен работать, кому предоставляются социальные квартиры, по какой цене.

В новом законе будет прописана социальная аренда с правом выкупа, особенности получения служебного жилья, расширится список кредитных инструментов. У нас есть «єОселя» и «єВідновлення», но нет, например, жилищного лизинга, который работает во многих европейских странах.

В законе должны быть прописаны законодательные рамки частных операторов доступного жилья, которые могут строить и затем управлять таким жильем.

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Что с квартирными очередями

Будет создана обширная программа «Единая информационная жилищная система». В ней смогут регистрироваться люди, нуждающиеся в решении жилищного вопроса. Внесенная информация будет верифицироваться, система проанализирует, какой у тебя уровень дохода, есть ли социальный статус (лицо с инвалидностью, нетрудоспособное лицо, ВПЛ и т. д. ), имеет ли семья жилье в собственности.

После этого система предоставит варианты решения жилищного вопроса, которые для конкретной семьи может предложить государство. Возможно, это будет какая-то местная программа, по которой муниципалитет поможет приобрести жилье, или «єОселя», или социальное, служебное жилье.

Где местные власти еще могут быстро найти недвижимость под социальную аренду

По словам экспертки, это могут быть разного рода долгострои, которые перестроятся под социальное жилье.

«Придется и строить с нуля. Не забывайте, что у нас есть огромная поддержка международных партнеров, которые хотят помочь в решении жилищных вопросов украинцев, в частности ВПЛ. Они стремятся работать с местными общинами, где много переселенцев, а есть общины, где прирост населения за счет ВПЛ — плюс 25%», — сказала она.

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