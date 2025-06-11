В Украине запустили субсидии для выращивания хлопчатника — Finance.ua

В Украине запустили субсидии для выращивания хлопчатника 11.06.2025, 01:34 — Казна и Политика

В Украине запустили субсидии для выращивания хлопчатника

Государственный аграрный реестр 10 июня приступил к приему заявок на получение субсидии из расчета для сельхозтоваропроизводителей, выращивающих хлопчатник. Прием заявок продлится до 10 июля 2025 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Инициатива направлена ​​на возобновление выращивания на юге Украины важной стратегической культуры — хлопчатника», — отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Государственную поддержку — 10 000 грн на гектар под урожай этого года могут получить аграрии, которые выращивают хлопчатник в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Кто может подать заявку

Юридические лица и физические лица-предприниматели (получатели), которые:

осуществляют выращивание хлопчатника на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей;

зарегистрированы в Государственном аграрном реестре;

не имеют задолженностей перед бюджетом;

не находятся в процедуре банкротства или ликвидации;

не привлекались к уголовной ответственности, не имеют судимости или находятся в розыске;

не внесены в санкционные списки;

не включены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территории рф и республики беларусь.

Как подать заявку:

Нужно зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте www.dar.gov.ua. Открыть программу поддержки в разделе «Доступные программы». Заполнить анкету соответствующей формы. Добавить в заявку справку об итогах сева хлопчатника под урожай текущего года за подписью юридического лица или физического лица-предпринимателя и справку из ГНС об отсутствии налоговой задолженности на дату ее оформления. Нажать «Подать заявку» напротив названия программы поддержки. Подписать заявку с помощью КЭП.

После завершения проверки заявки и сведений о получателе областная комиссия через программные средства ГАР сообщит о согласовании или отказе с указанием причин. В случае согласования определяет сумму бюджетных средств для выплаты.

С 15 сентября 2025 года бюджетные средства должны поступить на счет получателя.

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