В Украине запустили субсидии для выращивания хлопчатника — Finance.ua

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В Украине запустили субсидии для выращивания хлопчатника

Казна и Политика
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В Украине запустили субсидии для выращивания хлопчатника
В Украине запустили субсидии для выращивания хлопчатника
Государственный аграрный реестр 10 июня приступил к приему заявок на получение субсидии из расчета для сельхозтоваропроизводителей, выращивающих хлопчатник. Прием заявок продлится до 10 июля 2025 года включительно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
«Инициатива направлена ​​на возобновление выращивания на юге Украины важной стратегической культуры — хлопчатника», — отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
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Государственную поддержку — 10 000 грн на гектар под урожай этого года могут получить аграрии, которые выращивают хлопчатник в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Кто может подать заявку

Юридические лица и физические лица-предприниматели (получатели), которые:
  • осуществляют выращивание хлопчатника на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей;
  • зарегистрированы в Государственном аграрном реестре;
  • не имеют задолженностей перед бюджетом;
  • не находятся в процедуре банкротства или ликвидации;
  • не привлекались к уголовной ответственности, не имеют судимости или находятся в розыске;
  • не внесены в санкционные списки;
  • не включены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;
  • не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территории рф и республики беларусь.

Как подать заявку:

  1. Нужно зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте www.dar.gov.ua.
  2. Открыть программу поддержки в разделе «Доступные программы». Заполнить анкету соответствующей формы.
  3. Добавить в заявку справку об итогах сева хлопчатника под урожай текущего года за подписью юридического лица или физического лица-предпринимателя и справку из ГНС об отсутствии налоговой задолженности на дату ее оформления.
  4. Нажать «Подать заявку» напротив названия программы поддержки.
  5. Подписать заявку с помощью КЭП.
После завершения проверки заявки и сведений о получателе областная комиссия через программные средства ГАР сообщит о согласовании или отказе с указанием причин. В случае согласования определяет сумму бюджетных средств для выплаты.
С 15 сентября 2025 года бюджетные средства должны поступить на счет получателя.
По материалам:
Finance.ua
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