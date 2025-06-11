В Украине запустили субсидии для выращивания хлопчатника — Finance.ua

В Украине запустили субсидии для выращивания хлопчатника
Государственный аграрный реестр 10 июня приступил к приему заявок на получение субсидии из расчета для сельхозтоваропроизводителей, выращивающих хлопчатник. Прием заявок продлится до 10 июля 2025 года включительно.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
«Инициатива направлена на возобновление выращивания на юге Украины важной стратегической культуры — хлопчатника», — отметил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.
Государственную поддержку — 10 000 грн на гектар под урожай этого года могут получить аграрии, которые выращивают хлопчатник в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Кто может подать заявку
Юридические лица и физические лица-предприниматели (получатели), которые:
- осуществляют выращивание хлопчатника на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей;
- зарегистрированы в Государственном аграрном реестре;
- не имеют задолженностей перед бюджетом;
- не находятся в процедуре банкротства или ликвидации;
- не привлекались к уголовной ответственности, не имеют судимости или находятся в розыске;
- не внесены в санкционные списки;
- не включены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;
- не осуществляют хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, а также на территории рф и республики беларусь.
Как подать заявку:
- Нужно зарегистрироваться или войти в личный кабинет на сайте www.dar.gov.ua.
- Открыть программу поддержки в разделе «Доступные программы». Заполнить анкету соответствующей формы.
- Добавить в заявку справку об итогах сева хлопчатника под урожай текущего года за подписью юридического лица или физического лица-предпринимателя и справку из ГНС об отсутствии налоговой задолженности на дату ее оформления.
- Нажать «Подать заявку» напротив названия программы поддержки.
- Подписать заявку с помощью КЭП.
После завершения проверки заявки и сведений о получателе областная комиссия через программные средства ГАР сообщит о согласовании или отказе с указанием причин. В случае согласования определяет сумму бюджетных средств для выплаты.
С 15 сентября 2025 года бюджетные средства должны поступить на счет получателя.
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