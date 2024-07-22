«Українська бавовна. Лелека-100»: НБУ выпустил новую монету — Finance.ua

«Українська бавовна. Лелека-100»: НБУ выпустил новую монету
22 июля 2024 года в обращение вышла вторая памятная монета этого стрима — «Українська бавовна. Лелека-100». Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Она посвящена многоцелевому беспилотному авиационному комплексу «Лелека-100», разработанному украинской компанией DeViRo и с 2021 года официально принятого на вооружение Вооруженных Сил Украины.
С тех пор БпАК «Лелека-100» обеспечивает эффективную поддержку оборонных операций и стал незаменимым инструментом для ведения воздушной разведки, корректировки огня артиллерии
и т. д.
Как выглядит памятная монета?
- На аверсе смоделировано стилизованное изображение с монитора управления полетом беспилотника «Лелека-100», где на степных дорогах отражены обнаруженные вражеские цели — танки.
- В центре — абрис планера комплекса, воплощающий технологический прогресс и инновационный потенциал Украины.
- На реверсе изображен планер разведывательного комплекса в полете. Над ним — стилизованный абрис птицы аиста, символизирующий мир и спокойствие, обеспечиваемые благодаря бдительности «Лелека-100».
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В нижней части композиции — вид земной поверхности с условной схемой визуального исследования маршрута полета беспилотника, отражающего стратегическое видение и планирование. Стилизованная вертикальная и горизонтальная шкалы символизируют способность комплекса определять координаты целей и корректировать огонь артиллерии.
Номинал монеты — 5 гривен, тираж — до 75 000 штук.
Как ее можно приобрести
С 23 июля памятную монету «Українська бавовна. Лелека-100» можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.
Реализация памятной монеты «Українська бавовна. Лелека-100» банками-дистрибьюторами (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка) будет осуществляться постепенно после получения их в НБУ.
Более подробную информацию о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.
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