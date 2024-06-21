В Украине запустили грантовую программу для бизнеса на €480 тысяч — Finance.ua

В Украине запустили грантовую программу для бизнеса на €480 тысяч Сегодня 11:15 — Личные финансы

В Украине запустили грантовую программу для бизнеса на €480 тысяч

Двенадцать малых и средних предприятий могут получить финансирование до 40 тысяч евро на развитие собственного экспорта и инноваций и консультационную поддержку от экспертов. Претендовать на получение грантов могут украинские бизнесы, производящие продукты или услуги с фокусом на экспорт или инновации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Министерство экономики Украины вместе с ЕС и правительством Германии дали старт новой грантовой программе на 480 тысяч евро», — говорится в сообщении.

Кто может принять участие в программе

Принять участие в грантовой программе могут малые и средние украинские бизнесы, работающие в секторах перерабатывающей промышленности (пищевая, легкая промышленность, машиностроение, строительство, изготовление мебели и т. п. ), креативной индустрии (мода, дизайн и т. п. ), а также других отраслей экспортной и инновационной потенциалом.

Приоритет будет предоставляться предприятиям, придерживающимся принципов циркулярной экономики, зеленой экономики, экологически чистого производства, энергоэффективности, возобновляемой энергетике.

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В проекте не могут участвовать бизнесы, связанные с производством оружия, военной амуниции, продукции двойного назначения, продуктов нефтепереработки, алкогольных напитков, преимущественно путем брожения, пива и вин, а также производством дистиллированных алкогольных напитков, табачных изделий, фармацевтической продукции, азартными играми, сельским хозяйством (фермерские хозяйства) и IT-сектором.

Заявитель должен подпадать под критерии МСП согласно действующему законодательству Украины (количество работников не должно превышать 250 человек и годовой доход от какой-либо деятельности не должен превышать сумму, эквивалентную 50 миллионам евро, определенную по среднегодовому курсу НБУ).

Размер гранта

Предполагается, что в рамках проекта 12 отобранных участников получат грант в размере до 40 000 евро каждый, а также групповые и индивидуальные консультации от экспертов, нетворкинг-сессии и другие активности, которые помогут выявить и устранить «блокирующие» бизнес процессы на пути к экспорта и инновационного развития.

Подать заявку для участия в грантовой программе можно до 23:59 25 июня 2024 года на сайте проекта

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