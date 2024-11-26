В Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности в новостройках — Finance.ua

В Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности в новостройках Сегодня 09:45 — Личные финансы

В Украине запустили автоматическую регистрацию права собственности в новостройках

В Украине запущена автоматическая регистрация права собственности на объекты недвижимости после завершения строительства.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

«Права собственности регистрируются автоматически после ввода объекта строительства в эксплуатацию. Без участия государственного регистратора», — говорится в сообщении.

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Указанный сервис позволяет Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество (ГРРП) получать от Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССС) информацию о вводе в эксплуатацию объектов законченного строительства, в отношении которых в ГРВП зарегистрировано специальное имущественное право (СИП) на:

делимые объекты незавершенного строительства (дом);

будущие объекты недвижимости (квартиры, машиноместа/паркоместа, другие помещения);

зарегистрированное СИП или право собственности на неделимые объекты незавершенного строительства (садовые/жилые/дачные дома и т. п. )

Функционал дает возможность одновременного автоматического (без участия государственного регистратора) обновления технических характеристик таких объектов недвижимости через внесение изменений в соответствующие разделы, регистрацию права собственности — вместо ранее зарегистрированного СИП.

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Также это происходит в предусмотренных законодательством случаях регистрации обременений, внесения сведений о совместной собственности собственников квартир и/или нежилых помещений на такие объекты недвижимости, совершение других регистрационных действий и на основании полученных от ЕГЭССС сведений.

Первые регистрации по новому функционалу уже состоялись. Его введение:

расширяет перечень административных услуг, предоставляемых в автоматическом режиме, что упрощает и улучшает качество их предоставления, а также уменьшает нагрузку на государственных регистраторов;

повышает степень защищенности прав лиц на недвижимое имущество (так как исключает возможность проведения государственной регистрации на основании сфальсифицированных документов, которые могут быть поданы государственному регистратору).

Автоматизация процессов государственной регистрации позволяет получать физическим и юридическим лицам в автоматическом режиме комплексную услугу проведения в ДРВП определенных законодательством автоматических регистрационных действий с самого начала строительства и по его окончании.

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