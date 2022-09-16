В Украине запускают пилотный проект страхования инвестиций во время войны — Finance.ua

В Украине запускают пилотный проект страхования инвестиций во время войны Сегодня 11:04 — Казна и Политика

В Украине запускают пилотный проект страхования инвестиций во время войны

Украина договорилась с MIGA о запуске механизма страхования инвестиций в ходе боевых действий. В ближайшее время начнется реализация пилотного проекта на сумму $30 млн.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Александр Грибан.

«Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA), принадлежащее группе Всемирного банка, готово предложить для Украины пилотный проект на сумму 30 млн долларов. Эта сумма уже выделена, и они готовы сотрудничать с нами хоть сегодня. Таким образом, сначала мы возьмем один инвестиционный проект и отработаем на нем все нюансы по предоставлению гарантий иностранным инвесторам. У MIGA уже есть такой инструмент, как Political Risk Insurance и в рамках этого инструмента есть War Risk Insurance. Позитивно то, что их страховые продукты подходят для Украины, то есть не надо будет придумывать что-то новое с нуля», — рассказал заместитель Министра экономики Украины Александр Грибан.

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По его словам, в следующем году суммы на покрытие будут увеличены. Общий портфель MIGA составляет 24 млрд долларов.

Предполагается, что после завершения структурирования трастового фонда Всемирного банка, предназначенного для восстановления Украины, наше государство получит 17 млрд долларов на восстановление критической инфраструктуры и стимулирование экономического развития. Доля этой суммы будет направлена именно на страхование рисков инвесторов.

«В следующем году мы должны получить от стран-партнеров при посредничестве Всемирного банка 36 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета и еще 17 млрд долларов на восстановление. В рамках этих 17 млрд долларов часть суммы будет направлена на страхование рисков инвесторов, — продолжает Грибан. — Надо понимать, что самый большой мультипликатор для экономики будет иметь именно средства, направленные на привлечение инвестиций. Сейчас мы начнем с 30 млн долларов, а уже от того, как мы реализуем этот пилотный проект, будет зависеть сумма выделенных средств на следующий год. Думаю, что сумма может быть увеличена где-то до 1 млрд долларов в 2023-м, или стать даже больше, если такой инструмент будет иметь спрос среди инвесторов. При этом объем страхового покрытия составит не менее 90% суммы инвестиции».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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