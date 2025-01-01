В Украине закрыли информацию о торгах электроэнергией — Finance.ua

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В Украине закрыли информацию о торгах электроэнергией

Энергетика
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В Украине закрыли информацию о торгах электроэнергией из-за военного положения. Это касается исключительно бизнеса и не имеет отношения к населению.
Об этом сообщает АО «Оператор рынка».
«Учитывая военное положение в государстве и попытки врага уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, АО „Оператор рынка“ с сегодняшнего дня прекращает публикацию на веб-сайте и телеграм-канале информации о торгах электрической энергией на рынке „на сутки вперед“ и внутрисуточном рынке», — говорится в сообщении за 30 декабря.
Кроме того, «Украинская энергетическая биржа» сообщила о распоряжении министра энергетики от 27 декабря 2024 года для служебного пользования, по которому во время действия военного положения и до последнего дня месяца, следующего за месяцем прекращения или отмены военного положения, аукционные бюллетени и бюллетени средневзвешенных цен не доступны для просмотра на сайте.
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С информацией об аукционах зарегистрированные участники, которым не ограничен технический доступ, могут ознакомиться в торговой системе, добавили на бирже.
Напомним, по данным МВФ, в январе-октябре 2024 года серия российских атак на украинскую энергосистему повредила или уничтожила более 10 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около половины пикового спроса прошлой зимы.
Последний, 13-й удар, по энергетике Украины был нанесен на Рождество 25 декабря.
Несмотря на столь значительные потери, ситуация в энергетическом секторе оставалась относительно стабильной до ноября, когда россия возобновила атаки на энергетику.
По материалам:
РБК-Україна
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