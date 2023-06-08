В Украине заговорили об открытии аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В Украине заговорили об открытии аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора

Львовский аэропорт могут частично открыть в качестве гуманитарного коридора, который будет обеспечиваться Европейским союзом.

Об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, пишет « Первый западный ».

При подписании соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза «Механизм «Соединение Европы», Козицкий заявил, что украинская сторона на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта.

«Возможное открытие аэропорта — одна из вещей, которой мы очень ждем. Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом», — рассказал глава ОВА.

Когда откроют воздушное пространство над Украиной?

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля.

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Согласно отчету Европейской организации безопасности воздушной навигации, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины должны сохраниться до 2029 года.

Как отметили в Украэрорухе, Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику или предположения для создания своих прогнозов. Расчеты также не содержат аналитики факторов неопределенности и могут оказать негативное влияние на развитие авиации. В то же время после завершения войны и переформатирования сети маршрутов прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.

«Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией российской федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве», — заверила пресс-служба.

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