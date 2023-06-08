В Украине заговорили об открытии аэропорта &quot;Львов&quot; по примеру зернового коридора — Finance.ua
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В Украине заговорили об открытии аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора

Казна и Политика
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В Украине заговорили об открытии аэропорта &quot;Львов&quot; по примеру зернового коридора
В Украине заговорили об открытии аэропорта "Львов" по примеру зернового коридора
Львовский аэропорт могут частично открыть в качестве гуманитарного коридора, который будет обеспечиваться Европейским союзом.
Об этом заявил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий, пишет «Первый западный».
При подписании соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза «Механизм «Соединение Европы», Козицкий заявил, что украинская сторона на переговорах с ЕС подняла вопрос открытия львовского аэропорта.
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«Возможное открытие аэропорта — одна из вещей, которой мы очень ждем. Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом», — рассказал глава ОВА.

Когда откроют воздушное пространство над Украиной?

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля.
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Согласно отчету Европейской организации безопасности воздушной навигации, ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины должны сохраниться до 2029 года.
Как отметили в Украэрорухе, Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику или предположения для создания своих прогнозов. Расчеты также не содержат аналитики факторов неопределенности и могут оказать негативное влияние на развитие авиации. В то же время после завершения войны и переформатирования сети маршрутов прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных.
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«Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией российской федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве», — заверила пресс-служба.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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