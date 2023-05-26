Уже четвертая украинская авиакомпания начала полеты за границей — Finance.ua

Уже четвертая украинская авиакомпания начала полеты за границей Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Уже четвертая украинская авиакомпания начала полеты за границей

Еще одна украинская авиакомпания смогла возобновить полеты во время войны. Недавно стала выполнять рейсы Skyline Express.

Перевозчик уже совершил перелеты между Варшавой, Катовице и болгарским городом Бургас, сообщает avianews.com.

Украинская авиакомпания Skyline Express ранее называлась Azur Air Ukraine. Перевозчик возобновил рейсы в мае 2023 года на недавно полученном самолете Boeing 757−300.

Согласно данным онлайн-радара Flightradar24, этот авиалайнер 26 мая совершил полеты между польскими Катовице, Варшавой и болгарским курортным городом Бургас.

Это уже четвертая украинская пассажирская авиакомпания, возвращающаяся в небо после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Рейсы по заказу других авиакомпаний и туроператоров также выполняют SkyUp и Windrose. Прошлым летом также поднимались в небо самолеты МАУ, но авиакомпания не выполняет рейсы из-за конфликта акционеров.

Авиакомпания Azur Air Ukraine сменила название на Skyline Express в марте 2023 года. Перевозчик аффилирован с туроператором Anex Tour, активно работавшим на российском и украинском рынке.

В россии продолжает работу авиакомпания Azur Air, на которую наложены западные санкции. Перевозчик выполняет рейсы в Турцию.

Переименование Azur Air Ukraine может быть связано с желанием владельцев продолжить работу украинской авиакомпании, чтобы она не ассоциировалась с россией, отмечает издание.

Изначально Azur Air Ukraine называлась «Ютейр-Украина» и работала как дочерняя компания российской «Ютейр». В 2015 году авиакомпанию выкупили структуры Anex Tour, и она получила название Azur Air Ukraine.

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