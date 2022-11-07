В Украине зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний — Finance.ua

В Украине зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний Сегодня 08:36 — Казна и Политика

В Украине зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний

В октябре в Украине зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний, несмотря на массированные обстрелы врагом украинских городов, но работа бизнеса несколько «просела».

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот в рамках мониторинга «Экономический фронт Украины».

В октябре было зарегистрировано 21,3 тысячи ФЛП и 3,2 тысячи компаний.

«Количество регистраций новых бизнесов заметно „просело“ в первые недели массированных обстрелов Украины, однако „догнало упущенное“ в последнюю неделю месяца», — говорится в сообщении.

Аналитики объясняют, что обычно наибольшее количество ФЛП регистрируется в начале месяца, в конце периода регистрации падают, однако в октябре показатели первой и последней недели стабильно высоки.

В целом с момента начала большой войны было зарегистрировано около 170 тысяч новых ФЛП.

«Общий „паралич“ рынка отразился и на работе бизнеса. Так, по данным сервиса „Вчасно“, сейчас количество договоров за месяц — в октябре к сентябрю — упало на 8%. Однако это все еще в 1,5 раза больше показателей до вторжения. Количество актов, подписанных с помощью сервиса документооборота, почти не изменилось», — отметили исследователи.

Активной остается отрасль общепита — по состоянию на начало ноября работает 74% заведений общепита по сравнению с периодом до большого вторжения. Они генерируют 93% оборота от показателей до нападения рф.

Кроме этого, украинцы окончательно восстановили покупки в украинских магазинах по сравнению с периодом до вторжения рфи. В последние недели октября продажи возросли до рекордных 123% против «довоенных» показателей.

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