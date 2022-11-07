В Украине зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний

Казна и Политика
43
В Украине зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний
В Украине зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний
В октябре в Украине зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний, несмотря на массированные обстрелы врагом украинских городов, но работа бизнеса несколько «просела».
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот в рамках мониторинга «Экономический фронт Украины».
В октябре было зарегистрировано 21,3 тысячи ФЛП и 3,2 тысячи компаний.
«Количество регистраций новых бизнесов заметно „просело“ в первые недели массированных обстрелов Украины, однако „догнало упущенное“ в последнюю неделю месяца», — говорится в сообщении.
В Украине зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний
Аналитики объясняют, что обычно наибольшее количество ФЛП регистрируется в начале месяца, в конце периода регистрации падают, однако в октябре показатели первой и последней недели стабильно высоки.
В целом с момента начала большой войны было зарегистрировано около 170 тысяч новых ФЛП.
Читайте также
«Общий „паралич“ рынка отразился и на работе бизнеса. Так, по данным сервиса „Вчасно“, сейчас количество договоров за месяц — в октябре к сентябрю — упало на 8%. Однако это все еще в 1,5 раза больше показателей до вторжения. Количество актов, подписанных с помощью сервиса документооборота, почти не изменилось», — отметили исследователи.
В Украине зафиксировали всплеск новых регистраций ФЛП и компаний
Активной остается отрасль общепита — по состоянию на начало ноября работает 74% заведений общепита по сравнению с периодом до большого вторжения. Они генерируют 93% оборота от показателей до нападения рф.
Кроме этого, украинцы окончательно восстановили покупки в украинских магазинах по сравнению с периодом до вторжения рфи. В последние недели октября продажи возросли до рекордных 123% против «довоенных» показателей.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.