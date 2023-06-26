В Украине за полгода количество официальных волонтеров возросло в два раза: больше всего собирают на «банки» — Finance.ua

В Украине за полгода количество официальных волонтеров возросло в два раза: больше всего собирают на «банки» Сегодня 13:06 — Личные финансы

В Украине за полгода количество официальных волонтеров возросло в два раза: больше всего собирают на «банки»

По состоянию на середину июня в Украине зарегистрировано около 5 тысяч официальных волонтеров.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные ГНС и monobank.

За 2023 год в специальный Реестр волонтеров было внесено 2 294 человека. Это почти столько, как было за весь прошлый год — тогда список благотворителей увеличился на 2383 человека. В прошлом году всплеск регистраций волонтеров в Реестре приходился на декабрь — тогда за месяц в список было внесено 69% от общего количества человек. За весь 2022 год из Реестра волонтеров было исключено 4 человека.



Однако реальное количество людей, которые собирают средства на собственные карты и волонтерят, не сообщая об этом государству, и по разным причинам не получают статус волонтера, больше.

Сбор на банки — один из распространенных способов для волонтеров аккумулировать пожертвования. В основном, потому, что по ссылке перечислить в специальную Банку деньги могут клиенты любого банка. Опендатабот обратился к — один из распространенных способов для волонтеров аккумулировать пожертвования. В основном, потому, что по ссылке перечислить в специальную Банку деньги могут клиенты любого банка. Опендатабот обратился к monobank , чтобы выявить, сколько украинцев самостоятельно собирает пожертвования и как это количество соотносится с официальным количеством зарегистрированных волонтеров.

Так, по данным monobank, на начало мая текущего года 38 963 украинца открыли банки для сбора средств. Это почти в 8 раз больше списка официально зарегистрированных волонтеров.

Для сравнения объемов: с начала великой войны владельцев банок увеличилось почти в 21 раз. Так, по состоянию на начало марта собственные банки для сбора средств были всего у 1872 человек. С тех пор ежемесячно сборщиков средств становилось больше, в среднем на 2,8 тысячи. Пик пришелся на май и июнь 2022 — тогда за месяц 5620 и 5435 украинцев начали собирать средства.

Количество открытых банок для сбора помощи на начало мая составляет 48 662. Это в 23 раза больше, чем было в начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года.

Вот что еще интересно:

Увеличилось и пополнение этих банок для сбора помощи — в 20 раз до начала большой войны.

до начала большой войны. В 2023 году, в среднем, украинцы делают 3,1 млн транзакций в месяц , тогда как в начале марта прошлого года пополнений было около 158 тысяч в месяц.

, тогда как в начале марта прошлого года пополнений было около 158 тысяч в месяц. Всплеск потенциальных донатов пришелся на май прошлого года — тогда количество пополнений выросло за месяц в 7 раз.

По состоянию на начало мая, в среднем, в одну банку «сбрасывается» около 70 человек.



Что известно о Реестре волонтеров

Основное преимущество внесения в Реестр — возможность волонтерам не платить налоги с полученных донатов. Однако в начале июня 2023 года из сообщения волонтера Dignitas Fund Любови Шипович стало известно, что даже включенные в Реестр волонтеры должны платить налоги с донатов — в случае, если приобретенная ими помощь не включена в перечень 112 постановления Кабмина.

Перечень «разрешенных» предметов был заключен еще в 2016 году, поэтому значительного количества актуальных во время великой войны вещей и вооружений, таких как дронов, БПЛа, турникетов и т. д. , там не было. Отмечалось, что с помощи, истраченной на такие товары, волонтеры должны были уплатить налог.

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Скандал набирал обороты, и после вмешательства министра финансов Сергея Марченко за несколько дней перечень разрешенной помощи был расширен . В то же время был назначен спецпредставитель от Правительства, который должен сотрудничать с волонтерами и фондами для оперативного решения вопросов и предотвращения застревания важных для обороны вопросов в министерских кабинетах.

Сейчас волонтеры совместно с депутатом Романом Грищуком работают над законопроектом, который отменил бы потребность перечней и зафиксировал дату 24 февраля 2022 года как начало необлагаемых налогом волонтерских сборов.

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