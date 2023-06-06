Правительство расширило льготы на закупку дронов и их комплектующих для ВСУ на фоне скандала с налогами для волонтеров — Finance.ua
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Правительство расширило льготы на закупку дронов и их комплектующих для ВСУ на фоне скандала с налогами для волонтеров

Казна и Политика
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Правительство расширило льготы на закупку дронов и их комплектующих для ВСУ на фоне скандала с налогами для волонтеров
Правительство расширило льготы на закупку дронов и их комплектующих для ВСУ на фоне скандала с налогами для волонтеров
Кабинет министров принял постановление № 550, которым включил беспилотные летательные аппараты (БПЛА), их комплектующие и ремонт в список товаров и услуг, закупка которых волонтерами не облагается налогом.
Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства и уже вступил в силу.
В частности, список дополнили 20 пунктами. Среди них — непосредственно БПЛА, парашюты, аппаратура связи, двигатели, видеокамеры, батареи и аккумуляторы для дронов. Также налоговые льготы расширили субподрядные работы как часть производства БПЛА и техническое обслуживание БПЛА.
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Указанное постановление было принято на фоне скандала с налогами для волонтеров. В Минфине заявили, что украинское законодательство не предусматривает взимания НДФЛ с волонтеров, ведущих деятельность официально. Также не нужно платить налоги с товаров, передаваемых ВСУ.
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Министр Сергей Марченко анонсировал включение дронов в постановление КМУ № 112 от 2016 года, которое определяет товары и услуги, сумма благотворительной помощи для закупки которых не облагается НДФЛ.
Также правительство определит уполномоченного представителя по постоянной коммуникации и решению проблемных вопросов, возникающих в волонтерской среде.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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