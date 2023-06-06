Правительство расширило льготы на закупку дронов и их комплектующих для ВСУ на фоне скандала с налогами для волонтеров — Finance.ua

Правительство расширило льготы на закупку дронов и их комплектующих для ВСУ на фоне скандала с налогами для волонтеров Сегодня 15:44 — Казна и Политика

Правительство расширило льготы на закупку дронов и их комплектующих для ВСУ на фоне скандала с налогами для волонтеров

Кабинет министров принял постановление № 550, которым включил беспилотные летательные аппараты (БПЛА), их комплектующие и ремонт в список товаров и услуг, закупка которых волонтерами не облагается налогом.

Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства и уже вступил в силу.

В частности, список дополнили 20 пунктами. Среди них — непосредственно БПЛА, парашюты, аппаратура связи, двигатели, видеокамеры, батареи и аккумуляторы для дронов. Также налоговые льготы расширили субподрядные работы как часть производства БПЛА и техническое обслуживание БПЛА.

Указанное постановление было принято на фоне скандала с налогами для волонтеров . В Минфине заявили, что украинское законодательство не предусматривает взимания НДФЛ с волонтеров, ведущих деятельность официально. Также не нужно платить налоги с товаров, передаваемых ВСУ.

Министр Сергей Марченко анонсировал включение дронов в постановление КМУ № 112 от 2016 года, которое определяет товары и услуги, сумма благотворительной помощи для закупки которых не облагается НДФЛ.

Также правительство определит уполномоченного представителя по постоянной коммуникации и решению проблемных вопросов, возникающих в волонтерской среде.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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