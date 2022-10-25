В Украине за две недели вырос спрос на павербанки, свечи и буржуйки — Rozetka — Finance.ua
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В Украине за две недели вырос спрос на павербанки, свечи и буржуйки — Rozetka

Личные финансы
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В Украине за две недели вырос спрос на павербанки, свечи и буржуйки — Rozetka
В Украине за две недели вырос спрос на павербанки, свечи и буржуйки — Rozetka
За последние две недели в Украине наблюдается резкое увеличение спроса на товары, необходимые в случае энергетического кризиса: украинцы ищут способы подготовиться на случай отключения электро-, водо-, тепло- или газоснабжения.
Об этом сообщили в ритейлере Rozetka.
Почти в четыре раза чаще стали покупать павербанки на сайте онлайн-ритейлера Rozetka, а свечи и газовые горелки — в три раза. Кроме того, наблюдается повышение спроса на электрогенераторы и фонари (в 2,5 раза), а также зарядные устройства и газовые баллоны (в 2 раза), солнечные панели — в 1,6 раза.
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«Украинцы уже готовятся к холодной зиме с потенциальными отключениями отопления и электричества. Об этом свидетельствует увеличение спроса на буржуйки на 76% по сравнению с предыдущими месяцами», — заявил директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.
Среди других товаров, на которые вырос спрос:
  • батарейки — на 44%,
  • термосы и термокружки — на 41%,
  • радиоприемники — на 35%,
  • пледы — на 12%.

Цены

В Rozetka добавили, что средняя стоимость самых популярных моделей павербанков: 500 — 2000 грн.
А вот генераторы для более длительного снабжения электроэнергией можно приобрести как за 10 тыс. грн, так и за 25 тыс. грн. В светлое время суток зарядить гаджеты можно с помощью солнечных зарядных устройств.
Также поддерживать работу гаджетов определенное время можно благодаря солнечным панелям, которые стоят от 1000 до 13 000 грн.

Какие устройства «съедают» больше всего электроэнергии

По материалам:
Економічна Правда
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