В Украине за две недели вырос спрос на павербанки, свечи и буржуйки — Rozetka Сегодня 10:41 — Личные финансы

В Украине за две недели вырос спрос на павербанки, свечи и буржуйки — Rozetka

За последние две недели в Украине наблюдается резкое увеличение спроса на товары, необходимые в случае энергетического кризиса: украинцы ищут способы подготовиться на случай отключения электро-, водо-, тепло- или газоснабжения.

Об этом сообщили в ритейлере Rozetka.

Почти в четыре раза чаще стали покупать павербанки на сайте онлайн-ритейлера Rozetka, а свечи и газовые горелки — в три раза. Кроме того, наблюдается повышение спроса на электрогенераторы и фонари (в 2,5 раза), а также зарядные устройства и газовые баллоны (в 2 раза), солнечные панели — в 1,6 раза.

«Украинцы уже готовятся к холодной зиме с потенциальными отключениями отопления и электричества. Об этом свидетельствует увеличение спроса на буржуйки на 76% по сравнению с предыдущими месяцами», — заявил директор по маркетингу Rozetka Евгений Образок.

Среди других товаров, на которые вырос спрос:

батарейки — на 44%,

термосы и термокружки — на 41%,

радиоприемники — на 35%,

пледы — на 12%.

Цены

В Rozetka добавили, что средняя стоимость самых популярных моделей павербанков: 500 — 2000 грн.

А вот генераторы для более длительного снабжения электроэнергией можно приобрести как за 10 тыс. грн, так и за 25 тыс. грн. В светлое время суток зарядить гаджеты можно с помощью солнечных зарядных устройств.

Также поддерживать работу гаджетов определенное время можно благодаря солнечным панелям, которые стоят от 1000 до 13 000 грн.

Економічна Правда По материалам:

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