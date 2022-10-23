Буржуйки, одеяла и павербанки: как украинцы готовятся к зиме — Finance.ua

Буржуйки, одеяла и павербанки: как украинцы готовятся к зиме Сегодня 23:48 — Личные финансы

Буржуйки, одеяла и павербанки: как украинцы готовятся к зиме

Последние два месяца россияне активно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры. Как следствие, украинцы более тщательно готовятся к зиме: в сентябре интересуются обогревателями, а в октябре в 6 раз чаще ищут павербанки.

Об этом свидетельствует аналитика OLX.

Обогрев и утепление

В случае отсутствия или перебоев с отоплением классическими обогревателями станут конвекторы, радиаторы, тепловентиляторы, масляные и УФО обогреватели. Их больше всего искали в течение второй недели сентября — 87,4 тысячи раз.

Если же исчезнет электроэнергия, пригодится биокамин на спирту, газовая колонка, буржуйка или твердотопливный котел. Такие товары также больше всего интересовали пользователей в сентябре — почти 243 тысячи поисков, из которых 89% составили буржуйки.

Согласно спросу прибавилось и предложений. Средняя цена товаров для обогрева тоже выросла. Так, по сравнению с августом биокамины подорожали на 2 000 грн, масляные обогреватели и котлы — на 1 200 грн.

Согреться зимой можно не только с помощью обогревателей. Удобная теплая домашняя одежда, одеяла и пледы, термобелье, теплые носки и свитера станут дополнительным утеплением. Такой комплект теплых вещей на одного взрослого в октябре обойдется в среднем в 4 000 грн, а собрать его можно из 18 тысяч предложений в онлайне. При этом сам спрос за неполный октябрь вырос кое-где почти до 20 раз по сравнению с августом.

теплые носки — 15 694 поиска, в 20 раз больше;

теплый свитер — 13 007 поисков, в 8 раз больше;

термобелье — 53 146 поисков, в 3 раза больше;

домашняя теплая одежда — 23 494 поиска, на 126% больше;

теплое одеяло — 123 896 поисков, на 104% больше;

плед — 27 872 поиска, на 9% больше.

Кроме того, еще в августе украинцы стали чаще искать спальные мешки, карематы и палатки — почти 158 тысяч поисков. В среднем подобный набор в октябре обойдется в 7 тысяч гривен (на 11% дороже, чем в августе). При выборе следует обязательно обращать внимание на температурный режим: например, Tcomf для спальников и R-value для карематов.

Автономное питание

Кратковременные локальные отключения привели к увеличению спроса практически на все резервные системы питания. По данным OLX, сравнивая периоды 1-9 октября и 10-16 октября, украинцы:

в 6 раз чаще искали павербанки и зарядные станции;

чаще искали павербанки и зарядные станции; в 4 раза больше интересовались генераторами.

При этом возросло не только количество поисков, но и предложение на рынке — больше всего расширился ассортимент зарядных станций.

Для питания бытовой техники в частном доме могут пригодиться генераторы не менее 5 кВт. Бензиновые приборы в октябре обойдутся украинцам ориентировочно в 19,5 тыс. грн, а вот дизельные будут дороже почти в 4 раза (70,8 тыс. грн).

Портативная зарядная станция, например, 210 Вт*ч со средней стоимостью 15 500 грн. сможет трижды подзарядить ноутбук, более 10 раз — телефон, а также поддержать работу холодильника до 3 часов. Для телефонов и ноутбуков не лишним будет павербанк от 20 000 mAh, его средняя цена на OLX в октябре составляет 1300 грн.

Альтернативное освещение

Если в доме исчезнет электроэнергия, пригодится не только фонарик с запасными батарейками. Альтернативой могут быть любые гирлянды или ночники на батарейках, свечи и кемпинговые фонари. Цены с августа по октябрь не изменились, а вот количество объявлений по продаже гирлянд и свеч увеличилось на 12% и 28% соответственно.

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