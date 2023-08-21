В Украине ввели новые штрафы во время войны: за что придется платить — Finance.ua

В Украине ввели новые штрафы во время войны: за что придется платить Сегодня 14:01 — Личные финансы

В Украине ввели новые штрафы во время войны: за что придется платить

С 20 августа в Украине будут по-новому наказывать иностранцев и лиц без гражданства за незаконное пребывание на территории Украины. Также усилена ответственность для граждан, которые им в этом содействуют. Соответствующие изменения в Административный кодекс приняли депутаты Верховной Рады 29 июня 2023 года, а 18 июля документ подписал президент Владимир Зеленский.

Что изменилось

Законом предусмотрено, что штрафы за нарушение миграционного законодательства будут увеличены. К примеру:

в статье 203 Административного кодекса указано, что если иностранец или лицо без гражданства нарушит установленный срок пребывания в Украине не более чем на 30 дней, нарушит требования транзитного проезда через территорию Украины или требования декларирования/регистрации места жительства — его оштрафуют на сумму от 1 700 до 3400 гривен.

За превышение иностранцем или лицом без гражданства установленного срока пребывания в Украине более чем на 30 дней проживания на территории Украины без документов или по недействительным документам или документам штраф будет составлять от 3 400 до 5 100 гривен.

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За повторное нарушение размер штрафа составит от 5100 до 6800 тысяч гривен.

Кроме того:

согласно статье 204 Админкодекса, за незаконное содействие иностранцам или лицам без гражданства в уклонении от выезда из Украины по истечении срока пребывания или в незаконном получении документов на право пребывания или проживания в Украине штраф будет составлять от 3 400 до 5 100 гривен , для должностных лиц — от 5100 до 6800 тысяч гривен;

, для должностных лиц — а статья 205 предусматривает, что если принимающая сторона намеренно отказывается от мер по своевременной подаче иностранцами или лицами без гражданства заявлений для оформления документов на право проживания в Украине или не сообщает об окончании оснований для временного пребывания, то штраф будет составлять от 850 до 1 700 гривен, для должностных лиц — от 1 700 до 3 400 гривен.

Если незаконные действия повторятся в течение года, тогда штраф будет составлять от 1700 до 2550 гривен, для должностных лиц — от 3400 до 5100 гривен.

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Фокус По материалам:

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