В Украине ввели два уровня тревог, а в Киеве сократили продолжительность комендантского часа
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Кабинет Министров принял ряд решений, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Воздушные тревоги распределят по степени опасности
Первое решение предусматривает распределение воздушных тревог по степени опасности.
Желтый уровень будут объявлять в случае атаки дронов.
Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. «Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты. Именно поэтому при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности», — отметил глава правительства.
Также должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям.
«Правительство дает три месяца для решения этого вопроса. На пятом году полномасштабной войны мы не можем пренебрегать безопасностью людей», — подчеркнул Корецкий.
Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.
Работа метро и наземного транспорта
Правительство рекомендует обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня опасности и, при необходимости, увеличивать количество наземного общественного транспорта.
Комендантский час
Третье решение касается усовершенствования применения комендантского часа, в частности в Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозки пассажиров до и от вокзалов.
Местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00.
Дополнительные укрытия
Еще одним решением является четкое требование ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в общинах для защиты людей от обломков.
Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине обновят системы оповещения об угрозе и введут два уровня угрозы — желтый и красный. Кроме того, в Киеве будут пересмотрены алгоритмы работы общественного транспорта в условиях воздушных тревог.
Во время желтого уровня будет работать Сырецко-Печерская линия метро полностью. Городу Киеву предписано существенно расширить количество единиц наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки во время тревог на Святошинско-Броварской ветке метрополитена и дублировать наземным транспортом соответствующий маршрут метро между станциями Лесная и Днепр.
Также мы писали, что с 3 сентября в Киеве запустили временный автобусный маршрут № 1-М, соединяющий «Дворец Спорта» и станцию метро «Лесная». Автобусы будут курсировать вдоль наземного участка Святошинско-Броварской линии метро и будут обеспечивать дополнительное сообщение между правым и левым берегами Днепра.