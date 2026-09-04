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В Украине ввели два уровня тревог, а в Киеве сократили продолжительность комендантского часа

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Воздушные тревоги разделят на три уровня
Воздушные тревоги разделят на три уровня
Кабинет Министров принял ряд решений, которые должны адаптировать работу государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Воздушные тревоги распределят по степени опасности

Первое решение предусматривает распределение воздушных тревог по степени опасности.
Желтый уровень будут объявлять в случае атаки дронов.
Красный уровень означает повышенную угрозу ракетного или комбинированного удара. «Экономика должна работать, налоги поступать в бюджет, а люди получать зарплаты. Именно поэтому при желтом уровне тревоги бизнес сможет продолжать работу при условии строгого соблюдения требований безопасности», — отметил глава правительства.
Также должен быть обеспечен доступ посетителей и персонала к укрытиям.
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«Правительство дает три месяца для решения этого вопроса. На пятом году полномасштабной войны мы не можем пренебрегать безопасностью людей», — подчеркнул Корецкий.
Красный уровень означает остановку работы и обязательный переход людей в укрытие.

Работа метро и наземного транспорта

Правительство рекомендует обеспечить полноценную работу метро в Киеве во время желтого уровня опасности и, при необходимости, увеличивать количество наземного общественного транспорта.

Комендантский час

Третье решение касается усовершенствования применения комендантского часа, в частности в Киеве в части движения транзитного грузового транспорта и перевозки пассажиров до и от вокзалов.
Местным властям рекомендовано скорректировать продолжительность комендантского часа с 01:00 до 05:00.

Дополнительные укрытия

Еще одним решением является четкое требование ускорить установку и обустройство дополнительных мобильных укрытий в общинах для защиты людей от обломков.
Напомним, 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине обновят системы оповещения об угрозе и введут два уровня угрозы — желтый и красный. Кроме того, в Киеве будут пересмотрены алгоритмы работы общественного транспорта в условиях воздушных тревог.
Во время желтого уровня будет работать Сырецко-Печерская линия метро полностью. Городу Киеву предписано существенно расширить количество единиц наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки во время тревог на Святошинско-Броварской ветке метрополитена и дублировать наземным транспортом соответствующий маршрут метро между станциями Лесная и Днепр.
Также мы писали, что с 3 сентября в Киеве запустили временный автобусный маршрут № 1-М, соединяющий «Дворец Спорта» и станцию ​​метро «Лесная». Автобусы будут курсировать вдоль наземного участка Святошинско-Броварской линии метро и будут обеспечивать дополнительное сообщение между правым и левым берегами Днепра.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КабминКиев
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