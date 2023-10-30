В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа — Finance.ua

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В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа

Казна и Политика
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В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа
В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа
В Верховной Раде нардепы зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение украинцами комендантского часа.
Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
Согласно информации пресс-службы ВР, документ № 10 195 был наработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.
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Цель документа

Целью законопроекта является установление административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Размеры штрафов

Документ предлагает ввести штрафы:
  • для граждан в размере от 8500 до 17 тысяч гривен;
  • для бизнеса — от 51 тыс. до 102 тыс. гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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