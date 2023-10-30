В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа — Finance.ua

В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа
В Верховной Раде нардепы зарегистрировали законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение украинцами комендантского часа.
Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.
Согласно информации пресс-службы ВР, документ № 10 195 был наработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией.
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Цель документа
Целью законопроекта является установление административной ответственности за нарушение гражданами комендантского часа и нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующей территории специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.
Размеры штрафов
Документ предлагает ввести штрафы:
- для граждан в размере от 8500 до 17 тысяч гривен;
- для бизнеса — от 51 тыс. до 102 тыс. гривен.
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