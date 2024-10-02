В Украине второй раз установили WIM-комплекс на мосту для контроля веса грузовиков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине второй раз установили WIM-комплекс на мосту для контроля веса грузовиков

Казна и Политика
13
В Украине второй раз установили WIM-комплекс на мосту для контроля веса грузовиков
В Украине второй раз установили WIM-комплекс на мосту для контроля веса грузовиков
Со 2 октября на автодороге Р-62 в Черновицкой области начнет работу новый WIM-комплекс (WIM 75) для автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм.
Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

Каска: страховка вашего автомобиля в Украине 🚗

Комплекс расположен на участке км 22+400 — 22+600 и является вторым в Украине, установленным на мосту.
В Украине работают 54 WIM-площадки, которые помогают контролировать перегрузку транспортных средств и улучшать безопасность на дорогах.
Добавим, что системы WIM (Weigh-in-Motion) могут фиксировать нарушения на высокой скорости движения транспорта. Комплексы используют датчики, измеряющие вес, габариты и скорость транспортного средства в движении без необходимости его остановки. Данные автоматически передаются в соответствующие органы для дальнейшей обработки.
Читайте также
Напомним, что в Украине 22 мая 2022 года завершился период тестового режима работы WIM-комплексов, измеряющих вес большегрузных транспортных средств.
Водителям, нарушающим габаритно-весовые нормы, придется платить штрафы в соответствии с действующим законодательством.
Штрафы для водителей, чьи транспортные средства превышают допустимые пределы, выглядят следующим образом:
  • превышение габаритно-весовых ограничений от 5 до 10%: 8,5 тысячи грн;
  • превышение от 10 до 20%: 17 тысяч грн;
  • превышение от 20 до 30%: 34 тысячи грн;
  • превышение свыше 30%: 51 тысяча грн.
Для участия в дорожном движении транспортных средств с весом или габаритами, превышающими нормативные, необходимо получить разрешительные документы. Их выдают в центрах предоставления административных услуг, отделах безопасности дорожного движения управлений патрульной полиции или представительствах Укравтодора.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.