В Украине второй раз установили WIM-комплекс на мосту для контроля веса грузовиков — Finance.ua

В Украине второй раз установили WIM-комплекс на мосту для контроля веса грузовиков Сегодня 14:28 — Казна и Политика

В Украине второй раз установили WIM-комплекс на мосту для контроля веса грузовиков

Со 2 октября на автодороге Р-62 в Черновицкой области начнет работу новый WIM-комплекс (WIM 75) для автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых норм.

Об этом сообщает Укртрансбезопасность.

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Комплекс расположен на участке км 22+400 — 22+600 и является вторым в Украине, установленным на мосту.

В Украине работают 54 WIM-площадки, которые помогают контролировать перегрузку транспортных средств и улучшать безопасность на дорогах.

Добавим, что системы WIM (Weigh-in-Motion) могут фиксировать нарушения на высокой скорости движения транспорта. Комплексы используют датчики, измеряющие вес, габариты и скорость транспортного средства в движении без необходимости его остановки. Данные автоматически передаются в соответствующие органы для дальнейшей обработки.

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Напомним, что в Украине 22 мая 2022 года завершился период тестового режима работы WIM-комплексов, измеряющих вес большегрузных транспортных средств.

Водителям, нарушающим габаритно-весовые нормы, придется платить штрафы в соответствии с действующим законодательством.

Штрафы для водителей, чьи транспортные средства превышают допустимые пределы, выглядят следующим образом:

превышение габаритно-весовых ограничений от 5 до 10%: 8,5 тысячи грн;

превышение от 10 до 20%: 17 тысяч грн;

превышение от 20 до 30%: 34 тысячи грн;

превышение свыше 30%: 51 тысяча грн.

Для участия в дорожном движении транспортных средств с весом или габаритами, превышающими нормативные, необходимо получить разрешительные документы. Их выдают в центрах предоставления административных услуг, отделах безопасности дорожного движения управлений патрульной полиции или представительствах Укравтодора.

Діло По материалам:

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