В Украине заработал еще один WIM-комплекс дистанционного взвешивания фур — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине заработал еще один WIM-комплекс дистанционного взвешивания фур

Технологии&Авто
9
В Хмельницкой области заработал комплекс дистанционного весового контроля грузовиков. Оборудовали его на участке автодороги М-30, км 331−588, которая является самой длинной в Украине.
Как сообщили в Укртрансбезопасности, это 52-й по счету WIM-комплекс дистанционного взвешивания фур в Украине. Технология системы позволяет без остановки грузовика считывать, фиксировать и анализировать все ее показатели, включая общий вес, габариты, скорость движения и регистрационный номер. В случае нарушения одной из норм владелец автомобиля получит штраф.
В Украине заработал еще один WIM-комплекс дистанционного взвешивания фур
Отмечается, что применение данных комплексов позволяет повысить безопасность движения и устранить быстрый износ дорожного покрытия.
Читайте также
В список функций WIM-комплекса входит:
  • запись данных о трафике без прерывания его потока;
  • определение общей массы автомобиля и нагрузки на каждую ось;
  • определение габаритов автомобиля с грузом;
  • классификация транспортных средств по категории (мотоцикл, легковой автомобиль, автобус, грузовик);
  • определение температуры поверхности дороги;
  • определение скорости движения автомобиля;
  • автоматическое распознавание номерных знаков.
Всего в Украине работают 52 WIM-комплекса. Они расположены в разных регионах нашей страны.
Первый WIM-комплекс был установлен в Украине за пять месяцев до начала полномасштабной войны. Такие системы хорошо зарекомендовали себя в выявлении нарушений перевозчиков.
Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Купить онлайн карту Assistance

По материалам:
autocentre.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.