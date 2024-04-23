В Украине заработал еще один WIM-комплекс дистанционного взвешивания фур — Finance.ua

В Украине заработал еще один WIM-комплекс дистанционного взвешивания фур
В Хмельницкой области заработал комплекс дистанционного весового контроля грузовиков. Оборудовали его на участке автодороги М-30, км 331−588, которая является самой длинной в Украине.
Как сообщили в Укртрансбезопасности, это 52-й по счету WIM-комплекс дистанционного взвешивания фур в Украине. Технология системы позволяет без остановки грузовика считывать, фиксировать и анализировать все ее показатели, включая общий вес, габариты, скорость движения и регистрационный номер. В случае нарушения одной из норм владелец автомобиля получит штраф.
Отмечается, что применение данных комплексов позволяет повысить безопасность движения и устранить быстрый износ дорожного покрытия.
В список функций WIM-комплекса входит:
- запись данных о трафике без прерывания его потока;
- определение общей массы автомобиля и нагрузки на каждую ось;
- определение габаритов автомобиля с грузом;
- классификация транспортных средств по категории (мотоцикл, легковой автомобиль, автобус, грузовик);
- определение температуры поверхности дороги;
- определение скорости движения автомобиля;
- автоматическое распознавание номерных знаков.
Всего в Украине работают 52 WIM-комплекса. Они расположены в разных регионах нашей страны.
Первый WIM-комплекс был установлен в Украине за пять месяцев до начала полномасштабной войны. Такие системы хорошо зарекомендовали себя в выявлении нарушений перевозчиков.
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