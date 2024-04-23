В Украине заработал еще один WIM-комплекс дистанционного взвешивания фур — Finance.ua

В Украине заработал еще один WIM-комплекс дистанционного взвешивания фур Сегодня 06:43 — Технологии&Авто

В Хмельницкой области заработал комплекс дистанционного весового контроля грузовиков. Оборудовали его на участке автодороги М-30, км 331−588, которая является самой длинной в Украине.

Как сообщили в Укртрансбезопасности , это 52-й по счету WIM-комплекс дистанционного взвешивания фур в Украине. Технология системы позволяет без остановки грузовика считывать, фиксировать и анализировать все ее показатели, включая общий вес, габариты, скорость движения и регистрационный номер. В случае нарушения одной из норм владелец автомобиля получит штраф.

Отмечается, что применение данных комплексов позволяет повысить безопасность движения и устранить быстрый износ дорожного покрытия.

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В список функций WIM-комплекса входит:

запись данных о трафике без прерывания его потока;

определение общей массы автомобиля и нагрузки на каждую ось;

определение габаритов автомобиля с грузом;

классификация транспортных средств по категории (мотоцикл, легковой автомобиль, автобус, грузовик);

определение температуры поверхности дороги;

определение скорости движения автомобиля;

автоматическое распознавание номерных знаков.

Всего в Украине работают 52 WIM-комплекса. Они расположены в разных регионах нашей страны.

Первый WIM-комплекс был установлен в Украине за пять месяцев до начала полномасштабной войны. Такие системы хорошо зарекомендовали себя в выявлении нарушений перевозчиков.

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