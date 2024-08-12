В Украине впервые с февраля увеличилась средняя заработная плата — Finance.ua
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В Украине впервые с февраля увеличилась средняя заработная плата

Личные финансы
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В Украине впервые с февраля увеличилась средняя заработная плата
В Украине впервые с февраля увеличилась средняя заработная плата
В июле средняя зарплата на рынке труда составляет 21 000 грн. Если же анализировать исключительно гражданские вакансии — 20 500 грн.
Об этом свидетельствуют данные Work.ua.
«С февраля по май размер средней зарплаты в Украине не менялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация сдвинулась с мертвой точки, фиксировали прирост +2,5% до 20 500 грн. Однако этот рост произошел благодаря увеличению вакансий от Сил обороны, а в гражданских профессиях зарплата не росла пятый месяц подряд.

Наибольший рост в следующих категориях:

  • «Управление персоналом, HR» — 25 000, +9% к июню;
  • «Красота, фитнес, спорт» — 22 500, + 7%;
  • «Топ-менеджмент, руководство высшего звена» — 42 500, + 6%;
  • «Бухгалтерия, аудит» — 19 990, + 5%;
  • «СМИ, издательство, полиграфия» — 21 000, + 5%.

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В июле самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей, сферы IT и специалистов в Силах обороны) рынок труда предлагал:
  • керамистам (48 750 грн);
  • эндодонтистам (45 000 грн);
  • медиапродюссерам (42 500 грн);
  • рихтовщикам (41 250 грн);
  • арматурщикам, зубным техникам, риелторам (40 000 грн);
  • автоэлектрикам, автослесарям, бетонщикам, бизнес-аналитикам, прорабам, высотникам, дизайнерам мебели (35 000 грн).
Напомним, в Украине за два года динамика заработных плат в гривне достаточно положительная, как свидетельствует официальная статистика. Однако из-за роста курса доллара украинцы существенно потеряли в доходах.

Справка Finance.ua:

  • в Украине с 27 сентября вступают в силу изменения в Кодекс законов о труде (№ 3768-IX), позволяющие увольнять сотрудников за разглашение коммерческой тайны.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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