В Украине впервые реализовали кейс налоговой медиации — ГНС и бизнес разрешили спор без суда
Государственная налоговая служба Украины и Совет бизнес-омбудсмена впервые в истории страны реализовали кейс налоговой медиации.
Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.
По словам Карнаух, применение механизма налоговой медиации позволило урегулировать налоговый спор без судебного разбирательства.
В ГНС отмечают, что развитие налоговой медиации — одно из приоритетных направлений работы службы. Такой подход позволяет снизить затраты времени и ресурсов как для государства, так и для бизнеса, а также урегулировать споры без судебных процедур и без потерь для бюджета.
Экспериментальный проект для крупных плательщиков
В конце октября 2025 года служба совместно с Советом бизнес-омбудсмена перешла к практической реализации налоговой медиации. Для этого был запущен экспериментальный проект в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
В рамках проекта прорабатывается несколько конкретных налоговых споров.
Так, в январе 2026 года была завершена внеплановая проверка компании на предмет отрицательного значения НДС, заявленного к бюджетному возмещению. До этого предприятие уже проходило четыре проверки по тому же вопросу. Неоднократно обжаловало решение ГНС.
Ситуация была сложной из-за специфики бизнес-модели компании — одного из крупнейших поставщиков семян и средств защиты растений с комплексной системой ценообразования и скидок.
Ключевым стал вопрос предоставления скидок после поставки товаров. Скидки предоставлялись разными способами, в частности через взаимозачет средств между сторонами. Эти операции подтверждены большим количеством документов и расчетов.
По результатам проверки установлено, что все скидки оформлены правильно и соответствуют законодательству Украины.
Важно также, что компания решила изменить направление использования денежных средств. Вместо прямого возмещения НДС из бюджета компания перенаправила эти суммы для уплаты налога в будущем.
«Этот кейс — пример конструктивного диалога с налоговой», — подчеркнула Карнаух.
Поделиться новостью
Также по теме
Государство планирует продать 7% акций ПриватБанка через «Дію»
Биткоин упал ниже $80 000
В Украине впервые реализовали кейс налоговой медиации — ГНС и бизнес разрешили спор без суда
В 2025 году в банки, ликвидируемые ФГВФЛ, поступило почти 5 млрд грн: откуда деньги
ЕС признал россию страной с высоким риском отмывания денег
Где работают украинские предприниматели в Польше — данные аналитиков