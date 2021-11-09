Украинцы смогут решать споры без судов: приняли закон о медиации

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 3504 о медиации.

Решение поддержали 302 народных избранника.

Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне возможности проведения процедуры медиации, которая будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании спора путем переговоров между его сторонами, с помощью медиатора.

Документом предлагается определить правовые основы и порядок проведения медиации в Украине. В частности, предполагается, что:

процедура медиации будет применяться в любых конфликтах (спорах), которые возникают, в частности, по гражданским, семейным, трудовым, хозяйственным, административным правоотношениям, а также в уголовных производствах при заключении соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым, обвиняемым и в других сферах общественных отношений;

физические и юридические лица смогут обратиться к медиатору для проведения медиации как до обращения в суд, третейский суд, Международный коммерческий арбитраж, так и во время судебного, третейского или арбитражного производства или во время исполнения решения суда, третейского суда или международного коммерческого арбитража;

медиация будет проводиться по взаимному согласию сторон медиации в соответствии с принципами добровольности; конфиденциальности; независимости и нейтральности, беспристрастности медиатора; самоопределения и равенства прав сторон медиации;

получить статус медиатора сможет любое физическое лицо, которое имеет высшее образование и прошло базовую подготовку в сфере медиации в Украине или за ее пределами;

подготовка в области медиации составит не менее 90 часов обучения медиатора, в том числе 45 часов практического обучения, и будет включать теоретические знания и практические навыки относительно принципов, порядка и методик проведения медиации, правового регулирования медиации, этики медиатора, ведения переговоров и урегулирования конфликтов (споров);

подготовку в сфере медиации будут осуществлять учебные заведения, а также организации, обеспечивающие проведение медиации, объединения медиаторов, субъекты хозяйствования любой формы собственности и организационно-правовой формы, имеющие право предоставлять услуги в сфере медиации или организовывать их предоставление в соответствии с законодательством;

реестры медиаторов смогут вести объединения медиаторов, организации, обеспечивающие проведение медиации, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, которые привлекают медиаторов или услугами которых пользуются.

Также проектом закона предлагается определить права и обязанности медиатора и сторон медиации, порядок проведения медиации, требования к договору о медиации и к соглашению об урегулировании конфликта (спора) по результатам медиации. Вместе с тем предлагается предусмотреть, что в случае успешного проведения медиации по спору, который является предметом рассмотрения суда, соответствующей стороне судебного производства судом будет возвращено 60% уплаченного судебного сбора.