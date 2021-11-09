Украинцы смогут решать споры без судов: приняли закон о медиации

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона № 3504 о медиации.
Решение поддержали 302 народных избранника.
Законопроект предусматривает закрепление на законодательном уровне возможности проведения процедуры медиации, которая будет заключаться в добровольном внесудебном урегулировании спора путем переговоров между его сторонами, с помощью медиатора.
Документом предлагается определить правовые основы и порядок проведения медиации в Украине. В частности, предполагается, что:
Также проектом закона предлагается определить права и обязанности медиатора и сторон медиации, порядок проведения медиации, требования к договору о медиации и к соглашению об урегулировании конфликта (спора) по результатам медиации. Вместе с тем предлагается предусмотреть, что в случае успешного проведения медиации по спору, который является предметом рассмотрения суда, соответствующей стороне судебного производства судом будет возвращено 60% уплаченного судебного сбора.
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