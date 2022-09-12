В Украине возобновили лицензионный контроль над оборотом горючего, алкоголя и табака — Finance.ua

В Украине возобновили лицензионный контроль над оборотом горючего, алкоголя и табака Сегодня 18:30

Кабинет министров добавил производство и торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, горючим, хранение горючего в список бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать деятельность на принципах декларирования. Соответствующее решение правительство приняло 10 сентября.

Об этом сообщает Минэкономики

Согласно решению правительства, в перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут приступать к работе на принципах декларирования, внесена деятельность:

в сфере производства и торговли этиловым спиртом, коньячным и плодовым, зерновым дистиллятом, биоэтанолом;

производства и торговли алкогольными напитками и табачными изделиями; жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.

деятельность по производству, торговле и хранению горючего.

Теперь все эти виды деятельности могут производиться только на основании лицензии.

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В Минэкономики считают, что данный шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты, предотвратит возможные злоупотребления в сфере оборота товаров, представляющих опасность для жизни и здоровья населения.

Напомним, в апреле Кабинет министров предложил закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти.

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