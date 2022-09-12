В Украине возобновили лицензионный контроль над оборотом горючего, алкоголя и табака — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине возобновили лицензионный контроль над оборотом горючего, алкоголя и табака

34
Кабинет министров добавил производство и торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, горючим, хранение горючего в список бизнесов, которые в условиях военного положения не могут начинать деятельность на принципах декларирования. Соответствующее решение правительство приняло 10 сентября.
Об этом сообщает Минэкономики.
Согласно решению правительства, в перечень бизнесов, которые в условиях военного положения не могут приступать к работе на принципах декларирования, внесена деятельность:
  • в сфере производства и торговли этиловым спиртом, коньячным и плодовым, зерновым дистиллятом, биоэтанолом;
  • производства и торговли алкогольными напитками и табачными изделиями; жидкостями, используемыми в электронных сигаретах.
  • деятельность по производству, торговле и хранению горючего.
Теперь все эти виды деятельности могут производиться только на основании лицензии.
Читайте также
В Минэкономики считают, что данный шаг позволит увеличить поступления в местные бюджеты, предотвратит возможные злоупотребления в сфере оборота товаров, представляющих опасность для жизни и здоровья населения.
Напомним, в апреле Кабинет министров предложил закрепить право на ведение хозяйственной деятельности в период военного положения без оформления разрешения, а путем подачи декларации в соответствующие органы власти.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.