Южанина предлагает альтернативный вариант с акцизами на топливо, более приемлемый для граждан и бизнеса — Finance.ua

Южанина предлагает альтернативный вариант с акцизами на топливо, более приемлемый для граждан и бизнеса Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина предложила альтернативный законопроект по акцизам на топливо.

проекте 7668-3. "Если уже власть решила отменить все налоговые послабления, принятые Верховной Радой в начале войны (вместо этого ввести новые налоги и ограничения), то это точно не должно быть линейное арифметическое одномоментное повышение косвенных налогов. Относительно акциза на горючее — единственный правильный путь мы с коллегами по Европейской Солидарности предложили в альтернативном

Он предусматривает развитие системы акцизного налогообложения горючего на основе европейского законодательства и постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо в период после прекращения или отмены военного положения на территории Украины до вступления Украины в Европейский Союз, а также в первые четыре года после вступления Украины в Европейский Союз", — пишет Южанина.

Проект предлагает на период военного положения установить ставки акциза на топливо в размере 5% от минимальных ставок для соответствующих видов горючего от Директивы ЕС 2003/96/ЕС — для бензинов 17,95 евро за 1 тыс. литров, для дизеля — 16,5 евро, для сжиженного газа — 3,4 евро.

После завершения военного положения в течение 3 лет ПОСТЕПЕННО повысить эти ставки до 50% от ставок по Директиве ЕС (должно действовать до вступления Украины в ЕС).

Одновременно для специальных машин и техники, выполняющих работы вне дорог общего пользования, для ВСУ, Нацгвардии, МВД, ГСЧС, воинских частей, бюджетных учреждений, учреждений здравоохранения акциз на дизельное топливо и сжиженный газ должен быть существенно уменьшен и составлять на ПОСТОЯННОЙ основе 21 евро за 1 тыс. литров, что соответствует Директиве ЕС.

«В настоящее время власти выбрали свой вариант — в первом чтении принят проект закона 7668-д (подготовленный в налоговом комитете), по которому на период военного положения ставки акциза для бензинов и дизеля — 100 евро за 1 тыс. литров, для сжиженного газа — 52 евро. Прислушаются ли к нашим предложениям при доработке документа ко второму чтению, увидим. По крайней мере, я на этом буду настаивать», — сообщила Нина Южанина.

«Арифметически, может, бюджет и выиграет, но это будет продолжаться очень недолго. А в итоге все люди сразу ощутят увеличение цен на топливо (в результате повышения акцизов)», — резюмирует депутат.

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Прямий По материалам:

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