В Украине восстановили более половины разрушенных или поврежденных объектов инфраструктуры — Finance.ua

В Украине восстановили более половины разрушенных или поврежденных объектов инфраструктуры Сегодня 15:14 — Казна и Политика

В Украине уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры. Это позволяет поставлять украинцам тепло.

Об этом заявил глава Штаба по подготовке к отопительному сезону, глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев в Facebook

Как отметил Чернышев, уже пройдена первая половина самого тяжелого в истории Украины отопительного сезона.

Читайте также В Укрэнерго пообещали улучшение ситуации с электроэнергией на выходных

«Несмотря на обстрелы, местные власти, коммунальщики и энергетики уже восстановили более 55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры, которые позволяют нам поставлять украинцам тепло», — сообщил он.

Напомним, Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны россии на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

Ремонтные бригады после ракетных ударов ВС россии прокладывают новые маршруты для подачи электроэнергии, а власти готовы к худшим сценариям, в том числе к блэкауту в Киеве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.