В Украине верифицируют адреса для Государственного реестра адресов в регионах — Finance.ua

В Украине верифицируют адреса для Государственного реестра адресов в регионах Сегодня 07:24 — Казна и Политика

В Украине верифицируют адреса для Государственного реестра адресов в регионах

В Украине приступили к верификации адресов в государственном реестре. Это поможет систематизировать информацию и получить единый источник адресных данных с точными адресами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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«Органы местного самоуправления начали верифицировать адреса в реестре, чтобы систематизировать адресную информацию и создать единый точный источник адресных данных. Так, каждый населенный пункт, каждая улица, здание или сооружение будут иметь уникальный идентификатор и единое правильное название», — говорится в сообщении.

Верификация предусматривает несколько этапов:

верификацию названий улиц;

добавление геометрии улиц;

добавление исторических и синонимических названий улиц;

добавление документов, подтверждающих существование адресов;

верификацию номеров адресов (строения);

впоследствии проведут верификацию помещений.

Зачем нужна верификация адресов

Актуальные данные из реестра позволят украинцам пользоваться госсервисами со всегда актуальными данными и избежать возможного мошенничества с правами собственности на недвижимость.

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