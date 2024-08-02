В Украине верифицируют адреса для Государственного реестра адресов в регионах — Finance.ua
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В Украине верифицируют адреса для Государственного реестра адресов в регионах

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В Украине верифицируют адреса для Государственного реестра адресов в регионах
В Украине верифицируют адреса для Государственного реестра адресов в регионах
В Украине приступили к верификации адресов в государственном реестре. Это поможет систематизировать информацию и получить единый источник адресных данных с точными адресами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
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«Органы местного самоуправления начали верифицировать адреса в реестре, чтобы систематизировать адресную информацию и создать единый точный источник адресных данных. Так, каждый населенный пункт, каждая улица, здание или сооружение будут иметь уникальный идентификатор и единое правильное название», — говорится в сообщении.

Верификация предусматривает несколько этапов:

  • верификацию названий улиц;
  • добавление геометрии улиц;
  • добавление исторических и синонимических названий улиц;
  • добавление документов, подтверждающих существование адресов;
  • верификацию номеров адресов (строения);
  • впоследствии проведут верификацию помещений.

Зачем нужна верификация адресов

Актуальные данные из реестра позволят украинцам пользоваться госсервисами со всегда актуальными данными и избежать возможного мошенничества с правами собственности на недвижимость.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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