В Украине верифицируют адреса для Государственного реестра адресов в регионах — Finance.ua

В Украине верифицируют адреса для Государственного реестра адресов в регионах
В Украине приступили к верификации адресов в государственном реестре. Это поможет систематизировать информацию и получить единый источник адресных данных с точными адресами.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Органы местного самоуправления начали верифицировать адреса в реестре, чтобы систематизировать адресную информацию и создать единый точный источник адресных данных. Так, каждый населенный пункт, каждая улица, здание или сооружение будут иметь уникальный идентификатор и единое правильное название», — говорится в сообщении.
Верификация предусматривает несколько этапов:
- верификацию названий улиц;
- добавление геометрии улиц;
- добавление исторических и синонимических названий улиц;
- добавление документов, подтверждающих существование адресов;
- верификацию номеров адресов (строения);
- впоследствии проведут верификацию помещений.
Зачем нужна верификация адресов
Актуальные данные из реестра позволят украинцам пользоваться госсервисами со всегда актуальными данными и избежать возможного мошенничества с правами собственности на недвижимость.
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