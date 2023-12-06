В Украине вдвое больше коррозионного капитала, чем конструктивного — исследование Сегодня 13:02

В Украине вдвое больше коррозионного капитала, чем конструктивного — исследование

Доля внутреннего частного конструктивного капитала в Украине составляет около 22%, а коррозионного (включая бизнес олигархов) — около 46%.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

По определению, предложенному экспертами, коррозионный капитал представляет непрозрачные потоки капитала без рыночной ориентации, который может использоваться для политического давления, влияния на экономическую и социальную сферы.

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Почти половина всего коррозионного капитала — это бизнес олигархов, остальное — компании, которые в частности, имеют непрозрачное происхождение капитала, нарушают правила конкуренции или избегают уплаты налогов.

Коррозионный капитал доминирует в промышленных секторах экономики, таких как металлургия, добыча угля, нефти, распределение электроэнергии и природного газа и т. д.

Конструктивный капитал — это бизнес, который эффективно управляется и служит прозрачным, ориентированным на рынок и подотчетным целям. Такой капитал распространен в сферах, в которых влияние олигархов мало, а именно IT, ритейл и т. д. , пояснили в ЦЭС.

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Среди прочего капитала — государственная и коммунальная собственность (20%) и конструктивный иностранный капитал (12%).

«Расширение конструктивного капитала на другие сферы создаст предпосылки для более быстрого экономического роста.

По мнению опрошенных руководителей бизнеса, достичь этого можно через установление единых правил игры для всех участников рынка и масштабную дерегуляцию", — резюмировали в ЦЭС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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