Правительство отложило создание реестра олигархов — Finance.ua

Правительство отложило создание реестра олигархов Сегодня 10:47 — Казна и Политика

Правительство отложило создание реестра олигархов

Кабинет министров внес изменения в план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами). Реестр олигархов будет создан через три месяца после окончания войны.

Об этом свидетельствует распоряжение от 19 сентября 2023 г. № 827-р

Согласно документу, функционирование и обеспечение возможности наполнения Реестра олигархов планируется через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения.

Ранее такой реестр планировали создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии касательно закона об олигархах.

Напомним, в 2021 году в Украине приняли закон об олигархах. Законом предусмотрено ограничение прав бизнесменов и создание специального реестра, в который будут вносить олигархов.

Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:

участие в политической жизни;

значительное влияние на СМИ;

контроль или владение монополией;

наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов — это прерогатива СНБО, возглавляемого Зеленским.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.