Правительство отложило создание реестра олигархов — Finance.ua

Правительство отложило создание реестра олигархов
Кабинет министров внес изменения в план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами). Реестр олигархов будет создан через три месяца после окончания войны.
Об этом свидетельствует распоряжение от 19 сентября 2023 г. № 827-р.
Согласно документу, функционирование и обеспечение возможности наполнения Реестра олигархов планируется через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения.
Ранее такой реестр планировали создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии касательно закона об олигархах.
Напомним, в 2021 году в Украине приняли закон об олигархах. Законом предусмотрено ограничение прав бизнесменов и создание специального реестра, в который будут вносить олигархов.
Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:
- участие в политической жизни;
- значительное влияние на СМИ;
- контроль или владение монополией;
- наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
Согласно окончательной редакции, определение олигархов — это прерогатива СНБО, возглавляемого Зеленским.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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