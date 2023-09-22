Правительство отложило создание реестра олигархов — Finance.ua

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Правительство отложило создание реестра олигархов

Казна и Политика
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Правительство отложило создание реестра олигархов
Правительство отложило создание реестра олигархов
Кабинет министров внес изменения в план мер по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами). Реестр олигархов будет создан через три месяца после окончания войны.
Об этом свидетельствует распоряжение от 19 сентября 2023 г. № 827-р.
Согласно документу, функционирование и обеспечение возможности наполнения Реестра олигархов планируется через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения.
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Ранее такой реестр планировали создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии касательно закона об олигархах.
Напомним, в 2021 году в Украине приняли закон об олигархах. Законом предусмотрено ограничение прав бизнесменов и создание специального реестра, в который будут вносить олигархов.
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Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев:
  • участие в политической жизни;
  • значительное влияние на СМИ;
  • контроль или владение монополией;
  • наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
Согласно окончательной редакции, определение олигархов — это прерогатива СНБО, возглавляемого Зеленским.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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