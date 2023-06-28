Украина должна стать страной, где никого не назовешь олигархом — Зеленский Сегодня 17:45 — Казна и Политика

Украина должна стать страной, где никого не назовешь олигархом — Зеленский

В Украине все экономические субъекты должны быть равны перед законом и не должно быть олигархов.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде по случаю Дня Конституции.

«Украина победы — это страна, в которой никого не назовешь олигархом, потому что все экономические субъекты равны перед законом», — сказал глава государства.

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По его словам, Украина заинтересована в новых технологических бизнесах, которые будут взвешивать на мировом рынке больше, чем сырьевой бизнес.

«И объективно, мы имеем природное преимущество, и это запасы наших природных ресурсов. В том числе — особенно ценных для современных индустрий металлов и минералов, как литий и графит. Но металлургия в Украине победы должна быть „зеленой“, чтобы соответствовать современным экологическим стандартам Евросоюза, и ориентированным не на экспорт сырья», — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина будет развивать сотрудничество и экономические отношения со всеми глобальными игроками, например с Индией, Африкой, Латинской Америкой, арабским миром, Китаем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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