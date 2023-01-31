В Украине в прошлом году большинству работников не повышали зарплату — планируют ли повышать в этом (опрос) Сегодня 20:03 — Личные финансы

В Украине в прошлом году большинству работников не повышали зарплату — планируют ли повышать в этом (опрос)

В 2022 году 64% украинских работодателей не повышали зарплату работникам. 42% не планируют это делать и в 2023 году.

Об этом свидетельствуют данные опроса портала budni.rabota.ua.

Как отмечается, 64,2% работодателей не повышали зарплаты работникам. 20,8% ответили, что заработок повысили на 5-10%. На 11-20% больше стали платить 11,3% опрошенных. Больше всего повезло 3,7% опрошенных — они получают более чем на 20%.

Планируют ли повышение в 2023 году

Не планируют повышать зарплату 41,8% работодателей. А 40% планируют повысить вознаграждение за труд на 5-10%. Планируют повысить зарплату на 11-20% 14,5% респондентов, а 3,7% — более чем на 20%.

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«В январе 2022 года кандидаты хотели получать среднюю зарплату в размере 17 022 грн, а в декабре 2022 года — 21 105 грн. Что касается работодателей, то они предлагали в январе 2022 года кандидатам зарплату в пределах 16 577 грн, а в декабре 18 525 грн», — отмечают авторы исследования.

Как изменилась ситуация с удаленной работой в декабре по сравнению с довоенным положением

В целом по Украине ситуация не изменилась, только на 6% в декабре 2022 года удаленных вакансий стало меньше по сравнению с февралем 2022 года. В то же время в Киеве удаленных вакансий стало больше на 30%; В Харькове — меньше на 76%; Львове — меньше на 49%; Одессе — на 53%; в Днепре — на 14%.

В феврале 2022 года среди всех вакансий на удаленную работу приходилось всего 5%; в декабре 2022 — 12%.

Наиболее популярные вакансии удаленной работы сейчас:

в Украине: оператор call-центра, веб-разработчик, специалист техподдержки, интернет-маркетолог, копирайтер;

оператор call-центра, веб-разработчик, специалист техподдержки, интернет-маркетолог, копирайтер; в Киеве: веб-разработчик, оператор call-центра, специалист техподдержки, дизайнер, копирайтер;

веб-разработчик, оператор call-центра, специалист техподдержки, дизайнер, копирайтер; во Львове: веб-разработчик, оператор call-центра, специалист техподдержки, копирайтер, диджитал-маркетолог, переводчик;

веб-разработчик, оператор call-центра, специалист техподдержки, копирайтер, диджитал-маркетолог, переводчик; в Одессе: оператор call-центра, специалист техподдержки, интернет-маркетолог, веб-разработчик, копирайтер;

оператор call-центра, специалист техподдержки, интернет-маркетолог, веб-разработчик, копирайтер; в Днепре: интернет-маркетолог, контент-менеджер, веб-разработчик, веб-дизайнер, переводчик;

интернет-маркетолог, контент-менеджер, веб-разработчик, веб-дизайнер, переводчик; в Харькове: оператор call-центра, копирайтер, поддержка потребителей дистанционно, интернет-маркетолог, преподаватель (удаленно).

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