В Украине в портах и заводах заблокировано суммарно 500 тыс. тонн масла — Finance.ua
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В Украине в портах и заводах заблокировано суммарно 500 тыс. тонн масла

Казна и Политика
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Сейчас в Украине на заводах и портах суммарно остаются заблокированными 500 тыс. тонн масла. В то же время производится — 200-250 тыс. т в месяц. Рынок сбыта растительного масла является основной проблемой, пишет elevatorist.
Об этом заявил генеральный директор «Ассоциации Укролияпром» Степан Капшук на конференции организованной ОС «Всеукраинский аграрный форум» (ВАФ).
Основными рынками сбыта масла из Украины до войны были Индия и Китай. Поставки украинского шрота на китайский рынок занимали 41-50%. Сейчас Украина по железной дороге с начала июня экспортировала всего 82 тыс. т масла и 52 тыс. т шрота.
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Следующий сезон тоже не вызывает оптимизма у производителей.
«Украина посеяла 4,7 млн га масличных. Производство масла прогнозируется на уровне 9-10 млн. т. Но основной проблемой остается рынок сбыта. Переработчики не знают, что делать со своей продукцией в условиях заблокированных портов и прерванных логистических цепей», — отметил Степан Капшук.
По его словам, не востребован также шрот.
«Сейчас мы вынуждены его сжигать. Ценный белковый корм уходит в печь. В новом сезоне ситуация кардинально не изменится», — резюмировал генеральный директор «Укролияпром».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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