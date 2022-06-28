В Украине урожай зерновых в 2022 году составит около 50 миллионов тонн — эксперт Сегодня 06:44 — Аграрный рынок

В Украине урожай зерновых в 2022 году составит около 50 миллионов тонн — эксперт

В 2022 году урожай зерновых в Украине составит около 50 миллионов тонн.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

«По прогнозам, в этом году урожай зерновых в Украине составит около 50 миллионов тонн. И хотя в прошлом году эта цифра была выше и составляла 86 миллионов тонн, для внутренних нужд страны этого будет достаточно», — говорится в сообщении.

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Он отметил, что сегодня до сих пор остро стоит вопрос хранения урожая, финансовых возможностей аграриев на следующую посевную, а также поиск новых логистических маршрутов для экспорта зерна.

«Нам очень нужна помощь международных партнеров в усовершенствовании логистики. И мы надеемся, что она не заставит себя ждать», — добавил Гайду.

Как сообщалось, для разрешения глобального продовольственного кризиса, возникшего в результате блокирования россией портов, Украина ежемесячно на 50% наращивает объемы экспорта зерна через западные границы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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