В Украине урожай зерновых в 2022 году составит около 50 миллионов тонн — эксперт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине урожай зерновых в 2022 году составит около 50 миллионов тонн — эксперт

Аграрный рынок
29
В Украине урожай зерновых в 2022 году составит около 50 миллионов тонн — эксперт
В Украине урожай зерновых в 2022 году составит около 50 миллионов тонн — эксперт
В 2022 году урожай зерновых в Украине составит около 50 миллионов тонн.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.
«По прогнозам, в этом году урожай зерновых в Украине составит около 50 миллионов тонн. И хотя в прошлом году эта цифра была выше и составляла 86 миллионов тонн, для внутренних нужд страны этого будет достаточно», — говорится в сообщении.
Читайте также
Он отметил, что сегодня до сих пор остро стоит вопрос хранения урожая, финансовых возможностей аграриев на следующую посевную, а также поиск новых логистических маршрутов для экспорта зерна.
«Нам очень нужна помощь международных партнеров в усовершенствовании логистики. И мы надеемся, что она не заставит себя ждать», — добавил Гайду.
Как сообщалось, для разрешения глобального продовольственного кризиса, возникшего в результате блокирования россией портов, Украина ежемесячно на 50% наращивает объемы экспорта зерна через западные границы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.