Британия выделит до £10 миллионов на ремонт украинской железной дороги для вывоза зерна — Finance.ua

Британия выделит до £10 миллионов на ремонт украинской железной дороги для вывоза зерна Сегодня 10:11 — Аграрный рынок

Правительство Великобритании выделит до 10 млн фунтов стерлингов на ремонт украинской железной дороги, чтобы облегчить вывоз зерна из страны на фоне российской агрессии против государства.

Об этом говорится в сообщении правительства.

«Кроме блокирования вывоза зерна из Украины через Черное море — маршрут, по которому исторически экспортировалось 96% украинского зерна, российские атаки нарушают его экспорт по железной дороге. Чтобы противодействовать этому, Великобритания выделит до 10 миллионов фунтов стерлингов на материалы и оборудование для ремонта железнодорожной инфраструктуры Украины и помощь в вывозе зерна из страны по железной дороге», — подчеркивается в пресс-релизе.

Отмечается, что правительство Великобритании тесно координирует с властью Украины вопрос, как максимально увеличить пропускную способность железной дороги и обеспечить перевозку зерна.

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В британском правительстве отметили, что россия не только препятствует Украине экспортировать ее зерно, но и появляется все больше доказательств того, что рф ворует украинское зерно и переправляет его контрабандой через границу с целью продажи для увеличения военной казны путина.

«Великобритания выделит 1,5 миллиона фунтов стерлингов на разработку процесса тестирования, чтобы определить, было ли зерно, продаваемое россией на мировом рынке, незаконно вывезено из Украины. Это помогло бы мировым правительствам решить проблему украденного зерна, сдерживая российскую активность в этом направлении и гарантируя, что Украина получит необходимый доход от выращиваемого зерна. Премьер-министр (Борис Джонсон. — Ред.) попросит другие страны G7 присоединиться к этим усилиям», — говорится в пресс-релизе.

Укрінформ По материалам:

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