Украина ежемесячно на 50% увеличивает экспорт зерна — Finance.ua

Украина ежемесячно на 50% увеличивает экспорт зерна Сегодня 05:17 — Аграрный рынок

Украина ежемесячно на 50% увеличивает экспорт зерна

Глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что ежемесячно правительство на 50% увеличивает объем экспорта украинского зерна.

В условиях блокады украинских портов Кабмин ежедневно работает над возможностью вывоза зерна через западные границы Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

«Мы делаем все возможное, и динамика сейчас очень позитивная. Ежемесячно мы растем в объемах экспорта зерна через западные границы почти на 50%. Если бы не было того факта, что урожай предыдущего года необходимо срочно экспортировать, то мы могли бы через несколько месяцев выйти на нормальный среднемесячный объем, который мы имели раньше посредством портов», — заявил Кубраков.

По данным ООН, из-за развязанной россией войны в Украине застряли 25 млн тонн зерна, что создает угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский отметил, что как минимум 500 тысяч тонн, находившихся на захваченных рф территориях, были ею украдены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.