«Рекордный урожай» рф — это украденное украинское зерно: до 500 тысяч тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов — Finance.ua

«Рекордный урожай» рф — это украденное украинское зерно: до 500 тысяч тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Мир должен знать, что «рекордный урожай» россии, о котором она заявляет, — это украденное в Украине зерно.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter

Он отметил, что москва кичится «рекордным урожаем зерна в истории» на фоне продовольственного кризиса в Африке и Азии.

«Для нас голод — это шанс, — откровенно говорят российские пропагандисты. Мир должен знать: „рекордный урожай“ — это украденное в украинских фермеров зерно. Настоящий портрет рф — убийцы, воры, палачи», — подчеркнул Подоляк.

Кража зерна из Украины:

30 мая 2022 года руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

По состоянию на 7 июня россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

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Госдепартамент США называл российские суда «Матрос Кошка», «Матрос Позынич» и «Михаил Ненашев» как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.

При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что рф скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

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УНІАН По материалам:

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