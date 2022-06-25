«Рекордный урожай» рф — это украденное украинское зерно: до 500 тысяч тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов — Finance.ua
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«Рекордный урожай» рф — это украденное украинское зерно: до 500 тысяч тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов

Казна и Политика
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Мир должен знать, что «рекордный урожай» россии, о котором она заявляет, — это украденное в Украине зерно.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
Он отметил, что москва кичится «рекордным урожаем зерна в истории» на фоне продовольственного кризиса в Африке и Азии.
«Для нас голод — это шанс, — откровенно говорят российские пропагандисты. Мир должен знать: „рекордный урожай“ — это украденное в украинских фермеров зерно. Настоящий портрет рф — убийцы, воры, палачи»,
— подчеркнул Подоляк.

Кража зерна из Украины:

30 мая 2022 года руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.
По состоянию на 7 июня россия украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.
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Госдепартамент США называл российские суда «Матрос Кошка», «Матрос Позынич» и «Михаил Ненашев» как подозреваемые в перевозке краденого зерна. Эти суда курсировали между Керченским проливом, разделяющим Крым и Россию, и различными портами в Восточном Средиземноморье.
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При этом веб-сайты морского отслеживания и эксперты отмечали, что рф скрывает информацию о привлеченных судна. В частности, подсанкционные суда часто отключают свои транспондеры, чтобы скрыть свой порт отправления. Иногда они швартовались в Турции или Сирии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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