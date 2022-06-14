Зернотрейдеры просят правительство Украины организовать зерновой коридор через Молдову — Finance.ua
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Зернотрейдеры просят правительство Украины организовать зерновой коридор через Молдову

Сегодня 20:20Аграрный рынок
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Объединение зернотрейдеров «Украинская зерновая ассоциация» (УЗА) обратилось к правительству с просьбой организовать зерновой коридор для транспортировки зерна в речные порты Дуная через пограничный переход возле с. Паланка (Молдова), дорога которого ранее не использовалась для агроэкспорта.
Соответствующий маршрут УЗА предложила в качестве альтернативы проезду по железнодорожному мосту через Белгород-Днестровский лиман, который был поврежден из-за многократного обстрела россиян и сейчас не функционирует, сообщается на сайте ассоциации во вторник.
УЗА напомнила, что до российского вторжения Украина экспортировала 95-98% агропродукции через морские порты, в натуральном объеме — по 5-6 млн тонн ежемесячно. Однако после блокады черноморских морских портов Украина может перевозить альтернативными путями не более 1,5 млн тонн в месяц.
«В настоящее время большая часть экспорта зерна осуществляется через украинские порты Дуная. К сожалению, один из путей доступа к дунайским портам — мост через Днестровский лиман поврежден, и сейчас движение железнодорожных вагонов и автомобильного транспорта значительно затруднено. Другим путем доступа к портам Дуная является автомобильная дорога через село Паланка (Молдова) В настоящее время большая часть экспорта зерна осуществляется через украинские порты Дуная, к сожалению, один из путей доступа к дунайским портам — мост через Белгород-Днестровский лиман, который поврежден, и сейчас движение железнодорожных вагонов и автомобильного транспорта очень затруднено. Альтернативным путем доступа к портам Дуная является автомобильная дорога через село Паланка (Молдова)», — отмечает УЗА.
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В то же время дорога в Паланку ранее не была задействована под перевозку коммерческих грузов, поэтому ее пропускная способность значительно ограничена.
Учитывая вышеупомянутое и текущее положение дел в Украине, УЗА просит правительство создать «зеленый коридор» для перевозки зерновых грузов на экспорт через дунайские порты, в том числе на участке вблизи с. Паланка, подытожила ассоциация в сообщении.
Украинская зерновая ассоциация (УЗА) — объединение производителей, переработчиков и крупных экспортеров зерна, ежегодно экспортирующих около 90% украинской зерновой продукции.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: Інтерфакс-Україна
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