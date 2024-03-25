В Украине уже засеяно более 210 тысяч гектаров яровых культур — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине уже засеяно более 210 тысяч гектаров яровых культур

Аграрный рынок
14
В Украине уже засеяно более 210 тысяч гектаров яровых культур
В Украине уже засеяно более 210 тысяч гектаров яровых культур
Двадцать областей приступили к посевной яровых культур. На 21 марта в Украине засеяно 214,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (3,8%). Из них — 29 тыс. га пшеницы (11,8%), 117,3 тыс. га ячменя (14,3%), 53,1 тыс. га гороха (33,2%) и 10,6 тыс. га овса (6,5%).
В Украине уже засеяно более 210 тысяч гектаров яровых культур
Больше всего посеяли аграрии таких областей:
  • в Одесской области — всего 56,7 тыс. га. Из них 2,8 тыс. га пшеницы, 28,2 тыс. га ячменя, 20,7 тыс. га гороха и 1,3 тыс. га овса;
  • в Николаевской области — 1,5 тыс. га пшеницы, 24,8 тыс. га ячменя, 15,3 тыс. га гороха и 0,5 овса;
  • в Кировоградской — 4,2 тыс. га пшеницы, 9,7 тыс. га ячменя и 5,8 тыс. га гороха;
  • в Днепропетровской области — 3,9 тыс. га пшеницы, 8,65 тыс. га ячменя и 2,83 тыс. га гороха;
  • В Полтавской области — 4,8 тыс. га пшеницы, 18,3 тыс. га ячменя, 0,9 тыс. га гороха и 1,4 тыс. га овса
  • в Тернопольской — 2,6 тыс. га пшеницы, 10,4 тыс. га ячменя, 1,5 тыс. га гороха и 1,1 тыс. га овса;
  • в Винницкой области — 3,3 тыс. га пшеницы, 2,8 тыс. га ячменя и 2,3 тыс. га гороха.
Кроме того, в Киевской области приступили к севу подсолнечника.
Место для вашей рекламы
В первые месяцы года 3850 агрохозяйств получили 23,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 2017 хозяйств профинансировано на 8,4 млрд гривен.
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
  • Киевская — 9,7 млрд грн выделено для 354 предприятий;
  • Тернопольская — 1,4 млрд грн для 153;
  • Кировоградская — 1,3 млрд грн для 485;
  • Днепропетровская — 1,2 млн грн для 279;
  • Одесская — 1,08 млрд грн для 269;
  • Харьковская — 1,07 млрд грн — для 212;
  • Винницкая — 1 млрд грн — для 363.
  • Львовская — 1 млрд грн — для 231.
В ближайшие дни Европейская комиссия планирует ввести пошлину в размере 95 евро за тонну на импорт зерновых культур из россии и беларуси, что, по данным Financial Times, может привести к повышению цен не менее чем на 50%. Кроме того, Еврокомиссия может рассматривать возможность установления дополнительных пошлин на масличные культуры и продукты их переработки.

Справка Finance.ua:

  • Зерновой вагонопоток переориентировался с западных границ Украины на юг в направлении морских портов Большой Одессы.
  • Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачев.
  • По состоянию на 18 марта очередь вагонов с зерном в направлении Измаила выросла на 30,56% — до 705 вагонов. А на западных границах фиксируют незначительное увеличение объемов передачи зерновых грузов, например на границах с Польшей, Словакией, Венгрией. В то же время уменьшение — на границе с Румынией.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.