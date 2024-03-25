В Украине уже засеяно более 210 тысяч гектаров яровых культур — Finance.ua

В Украине уже засеяно более 210 тысяч гектаров яровых культур Сегодня 06:02 — Аграрный рынок

В Украине уже засеяно более 210 тысяч гектаров яровых культур

Двадцать областей приступили к посевной яровых культур. На 21 марта в Украине засеяно 214,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (3,8%). Из них — 29 тыс. га пшеницы (11,8%), 117,3 тыс. га ячменя (14,3%), 53,1 тыс. га гороха (33,2%) и 10,6 тыс. га овса (6,5%).

Больше всего посеяли аграрии таких областей:

в Одесской области — всего 56,7 тыс. га. Из них 2,8 тыс. га пшеницы, 28,2 тыс. га ячменя, 20,7 тыс. га гороха и 1,3 тыс. га овса;

в Николаевской области — 1,5 тыс. га пшеницы, 24,8 тыс. га ячменя, 15,3 тыс. га гороха и 0,5 овса;

в Кировоградской — 4,2 тыс. га пшеницы, 9,7 тыс. га ячменя и 5,8 тыс. га гороха;

в Днепропетровской области — 3,9 тыс. га пшеницы, 8,65 тыс. га ячменя и 2,83 тыс. га гороха;

В Полтавской области — 4,8 тыс. га пшеницы, 18,3 тыс. га ячменя, 0,9 тыс. га гороха и 1,4 тыс. га овса

в Тернопольской — 2,6 тыс. га пшеницы, 10,4 тыс. га ячменя, 1,5 тыс. га гороха и 1,1 тыс. га овса;

в Винницкой области — 3,3 тыс. га пшеницы, 2,8 тыс. га ячменя и 2,3 тыс. га гороха.

Кроме того, в Киевской области приступили к севу подсолнечника.

В первые месяцы года 3850 агрохозяйств получили 23,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 2017 хозяйств профинансировано на 8,4 млрд гривен.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

Киевская — 9,7 млрд грн выделено для 354 предприятий;

Тернопольская — 1,4 млрд грн для 153;

Кировоградская — 1,3 млрд грн для 485;

Днепропетровская — 1,2 млн грн для 279;

Одесская — 1,08 млрд грн для 269;

Харьковская — 1,07 млрд грн — для 212;

Винницкая — 1 млрд грн — для 363.

Львовская — 1 млрд грн — для 231.

В ближайшие дни Европейская комиссия планирует ввести пошлину в размере 95 евро за тонну на импорт зерновых культур из россии и беларуси, что, по данным Financial Times, может привести к повышению цен не менее чем на 50%. Кроме того, Еврокомиссия может рассматривать возможность установления дополнительных пошлин на масличные культуры и продукты их переработки.

Справка Finance.ua:

Зерновой вагонопоток переориентировался с западных границ Украины на юг в направлении морских портов Большой Одессы.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» Валерий Ткачев.

По состоянию на 18 марта очередь вагонов с зерном в направлении Измаила выросла на 30,56% — до 705 вагонов. А на западных границах фиксируют незначительное увеличение объемов передачи зерновых грузов, например на границах с Польшей, Словакией, Венгрией. В то же время уменьшение — на границе с Румынией.

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