В Украине уже восстановили треть разрушенных железнодорожных мостов — Finance.ua
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В Украине уже восстановили треть разрушенных железнодорожных мостов

Казна и Политика
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В Украине уже восстановили треть разрушенных железнодорожных мостов
В Украине уже восстановили треть разрушенных железнодорожных мостов
В течение года в Украине восстановили 130 сооружений для проезда и треть всех разрушенных железнодорожных мостов.
Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
«Мы уже продемонстрировали всему миру, что способны к быстрому восстановлению даже в условиях постоянных российских атак. За год мы восстановили для проезда 130 искусственных сооружений и треть всех разрушенных железнодорожных мостов. Работаем над пассивной защитой подстанций и мы видим эффективность нашей работы», — сказал он в ходе дискуссии на полях Брюссельского форума.
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Он добавил, что ключевым приоритетом Мининфрастурктуры является реализация тех проектов, которые вернут украинцев домой и стабилизируют ситуацию в громадах. В частности, в приоритете — защита объектов критической инфраструктуры. Уже обеспечены пассивной защитой более 100 объектов энергетики.
Также ведомство работает над строительством и ремонтом жилья, а также восстановлением транспортного сообщения с освобожденными громадами.
А также идет работа над развитием экспортной логистики, в частности, над увеличением объема обработки Дунайскими портами, а также развития автомобильной и железнодорожной пограничной инфраструктуры на западной границе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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