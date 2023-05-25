В Украине уже восстановили треть разрушенных железнодорожных мостов — Finance.ua

В Украине уже восстановили треть разрушенных железнодорожных мостов Сегодня 19:45 — Казна и Политика

В Украине уже восстановили треть разрушенных железнодорожных мостов

В течение года в Украине восстановили 130 сооружений для проезда и треть всех разрушенных железнодорожных мостов.

Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«Мы уже продемонстрировали всему миру, что способны к быстрому восстановлению даже в условиях постоянных российских атак. За год мы восстановили для проезда 130 искусственных сооружений и треть всех разрушенных железнодорожных мостов. Работаем над пассивной защитой подстанций и мы видим эффективность нашей работы», — сказал он в ходе дискуссии на полях Брюссельского форума.

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Он добавил, что ключевым приоритетом Мининфрастурктуры является реализация тех проектов, которые вернут украинцев домой и стабилизируют ситуацию в громадах. В частности, в приоритете — защита объектов критической инфраструктуры. Уже обеспечены пассивной защитой более 100 объектов энергетики.

Также ведомство работает над строительством и ремонтом жилья, а также восстановлением транспортного сообщения с освобожденными громадами.

А также идет работа над развитием экспортной логистики, в частности, над увеличением объема обработки Дунайскими портами, а также развития автомобильной и железнодорожной пограничной инфраструктуры на западной границе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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