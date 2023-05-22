В Украине уже оцифровано 3,5 млн электронных трудовых книжек — Finance.ua

В Украине уже оцифровано 3,5 млн электронных трудовых книжек Сегодня 09:12

В Украине уже оцифровано 3,5 млн электронных трудовых книжек

По состоянию на 18 мая 2023 года украинцы успели оцифровать уже 3,5 млн трудовых книжек.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины, в системе зафиксировано 3524 тыс. сканкопий трудовых книжек. Они были поданы в течение двух лет после вступления в силу закона № 1217-IX от 5 февраля 2021 года, который и легализовал новый порядок учета трудовой деятельности.

Читайте также В случае ошибки в трудовой книжке следует обратиться к работодателю

2 млн электронных трудовых подали работодатели, 1,47 млн — сами застрахованные лица.

В сервисе Электронная трудовая книжка, который заработал на портале Пенсионного фонда с 2019 года, насчитывается почти 4,2 млн сканированных бумажных книжек.

Напомним, на начало 2023 года в Украине было 10,8 млн плательщиков ЕСВ (единого социального взноса), то есть лиц, работавших официально.

Справка Finance.ua:

Отметим, с 10 июня 2021 года в Украине начал действовать Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по учету трудовой деятельности работника в электронной форме». Теперь каждый работодатель обязан предоставлять сведения о трудовой деятельности своих наемных работников в электронном формате;

оцифровать документ, если речь идет о трудовом стаже до 2004 года, украинцы могут самостоятельно — для этого в Пенсионном фонде Украины была подготовлена подробная инструкция. Данные о трудовом стаже застрахованного лица после 2004 года находятся в соответствующем реестре.



The page По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.