В случае ошибки в трудовой книжке следует обратиться к работодателю — Finance.ua

В случае ошибки в трудовой книжке следует обратиться к работодателю
Трудовая книжка — это основной документ, подтверждающий стаж работы человека до 1 января 2004 года, поэтому важно, чтобы записи в ней были сделаны верно.
Как напоминают в Пенсионном фонде, указанные в трудовой книжке фамилия, имя и отчество должны соответствовать тем, что в паспорте.
В случае наличия разногласий в трудовую книжку нужно внести изменения. Для этого следует обратиться к работодателю за последним местом работы с документом с верными данными (паспортом, свидетельством о рождении и т.п.).
Согласно законодательству, вносить изменения вправе:
— отдел кадров;
— другое подразделение учреждения, которое осуществляет оформление работников;
— лицо, которое в соответствии с должностной инструкцией отвечает за ведение трудовых книжек работников.
Уполномоченный одной чертой зачеркивает данные, внесенные с ошибкой, и записывают верные. После этого на внутренней стороне обложки трудовой книжки указывают документы, являющиеся основанием для внесения изменения.
Изменения заверяются подписью руководителя или уполномоченного органа и печатью предприятия или печатью отдела кадров.
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