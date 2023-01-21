В случае ошибки в трудовой книжке следует обратиться к работодателю — Finance.ua

В случае ошибки в трудовой книжке следует обратиться к работодателю Сегодня 19:00 — Личные финансы

Трудовая книжка — это основной документ, подтверждающий стаж работы человека до 1 января 2004 года, поэтому важно, чтобы записи в ней были сделаны верно.

Как напоминают в Пенсионном фонде, указанные в трудовой книжке фамилия, имя и отчество должны соответствовать тем, что в паспорте.

В случае наличия разногласий в трудовую книжку нужно внести изменения. Для этого следует обратиться к работодателю за последним местом работы с документом с верными данными (паспортом, свидетельством о рождении и т.п.).

Согласно законодательству, вносить изменения вправе:

— отдел кадров;

— другое подразделение учреждения, которое осуществляет оформление работников;

— лицо, которое в соответствии с должностной инструкцией отвечает за ведение трудовых книжек работников.

Уполномоченный одной чертой зачеркивает данные, внесенные с ошибкой, и записывают верные. После этого на внутренней стороне обложки трудовой книжки указывают документы, являющиеся основанием для внесения изменения.

Изменения заверяются подписью руководителя или уполномоченного органа и печатью предприятия или печатью отдела кадров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.