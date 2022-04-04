В Украине узаконили Bug Bounty: что это и как поможет — Finance.ua
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В Украине узаконили Bug Bounty: что это и как поможет

Сегодня 15:04Казна и Политика
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Процедура Bug Bounty широко применяется по всему миру. Это привлечение за вознаграждение внешних специалистов к поиску ошибок и уязвимостей программных продуктов, информационно-коммуникационных систем.
Об этом сообщила Госспецсвязи.
Это позволяет оперативно устранять все недостатки и пробелы в безопасности.
Еще до начала войны, после кибератак 14 января на сайты государственных органов власти, Госспецсвязи разработала законопроект по внесению неотложных изменений в украинское законодательство для узаконения процедуры Bug Bounty.
В марте Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в Уголовный кодекс Украины. Благодаря принятым изменениям вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей не будет считаться несанкционированным, если такое вмешательство совершено в соответствии с Порядком поиска и выявления потенциальных уязвимостей таких систем или сетей.
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Сейчас Госспецсвязи активно нарабатывает текст соответствующего Порядка. «После его утверждения мы сможем запустить полноценную систему национальных Bug Bounty. ІТ-сообщество сможет легально тестировать государственные информационные системы на наличие уязвимостей, а государство получит инструмент для повышения степени защиты таких систем», — отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
По размеру вознаграждений — этот вопрос пока обсуждается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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