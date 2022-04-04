В Украине узаконили Bug Bounty: что это и как поможет — Finance.ua

В Украине узаконили Bug Bounty: что это и как поможет

Сегодня 15:04 — Казна и Политика

Процедура Bug Bounty широко применяется по всему миру. Это привлечение за вознаграждение внешних специалистов к поиску ошибок и уязвимостей программных продуктов, информационно-коммуникационных систем.

Об этом сообщила Госспецсвязи.

Это позволяет оперативно устранять все недостатки и пробелы в безопасности.

Еще до начала войны, после кибератак 14 января на сайты государственных органов власти, Госспецсвязи разработала законопроект по внесению неотложных изменений в украинское законодательство для узаконения процедуры Bug Bounty.

В марте Верховная Рада проголосовала за внесение изменений в Уголовный кодекс Украины. Благодаря принятым изменениям вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей не будет считаться несанкционированным, если такое вмешательство совершено в соответствии с Порядком поиска и выявления потенциальных уязвимостей таких систем или сетей.

Сейчас Госспецсвязи активно нарабатывает текст соответствующего Порядка. «После его утверждения мы сможем запустить полноценную систему национальных Bug Bounty. ІТ-сообщество сможет легально тестировать государственные информационные системы на наличие уязвимостей, а государство получит инструмент для повышения степени защиты таких систем», — отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

По размеру вознаграждений — этот вопрос пока обсуждается.

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