Кибератака на Украину: не работают сайты СБУ, Минобороны и Верховной Рады (оновлено) — Finance.ua

Кибератака на Украину: не работают сайты СБУ, Минобороны и Верховной Рады
23 февраля началась очередная кибератака на Украину. В частности, перестал работать сайт Министерства иностранных дел Украины.
Об этом пишет РБК-Украина.
Что происходит.
23 февраля после 15:00 по киевскому времени началась новая кибератака на Украину. В настоящее время не работает сайт Министерства иностранных дел Украины. Также с трудом работают сайты Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Верховной Рады Украины.
Также с перебоями работает сайт Министерства внутренних дел. При этом не работает сайт Кабинета Министров Украины.
Что говорят киберэксперты.
В комментарии РБК-Украина соучредитель NGO «Ukrainian Cyber Alliance» Андрей Баранович предположил, что на сайты могла быть проведена DDoS-атака.
«Сайты пытаются открыться, но сильно тупят. Чего-то подобного следовало ожидать. Но пока мало информации», — в комментарии РБК-Украина рассказал соучредитель NGO «Ukrainian Cyber Alliance» Андрей Баранович.