Кибератака на Украину: не работают сайты СБУ, Минобороны и Верховной Рады (оновлено) — Finance.ua

Кибератака на Украину: не работают сайты СБУ, Минобороны и Верховной Рады (оновлено)

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Кибератака на Украину: не работают сайты СБУ, Минобороны и Верховной Рады

23 февраля началась очередная кибератака на Украину. В частности, перестал работать сайт Министерства иностранных дел Украины.

Об этом пишет РБК-Украина.

Что происходит.

23 февраля после 15:00 по киевскому времени началась новая кибератака на Украину. В настоящее время не работает сайт Министерства иностранных дел Украины. Также с трудом работают сайты Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Верховной Рады Украины.

Также с перебоями работает сайт Министерства внутренних дел. При этом не работает сайт Кабинета Министров Украины.

Что говорят киберэксперты.

В комментарии РБК-Украина соучредитель NGO «Ukrainian Cyber Alliance» Андрей Баранович предположил, что на сайты могла быть проведена DDoS-атака.

«Сайты пытаются открыться, но сильно тупят. Чего-то подобного следовало ожидать. Но пока мало информации», — в комментарии РБК-Украина рассказал соучредитель NGO «Ukrainian Cyber Alliance» Андрей Баранович.

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