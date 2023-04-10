В Украине увеличился спрос на новые легковые автомобили. Какие машины покупают — Finance.ua

В Украине увеличился спрос на новые легковые автомобили. Какие машины покупают Сегодня 19:03 — Личные финансы

В Украине увеличился спрос на новые легковые автомобили. Какие машины покупают

В первом квартале 2023 года в Украине зарегистрировали 11,2 тыс. новых легковых авто — это на 0,05% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что в пополнении украинского парка легковых автомобилей новые автомобили в этом году охватили долю 22%, против 14% в 1 квартале 2022 года. При этом произошли значительные изменения в рейтинге марок.

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«Если в I кв. 2022 г. лидерская позиция принадлежала Renault, то в этом году первенство за Toyota, которая на четверть прибавила в продажах. Renault спустилась на одну строчку рейтинга с потерей в продажах — 36%», — говорится в сообщении.

Выбыли из первой десятки такие марки как Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot.

В то же время улучшили свои позиции и вошли в ТОП-10 — BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

Изменения в ТОП-10 марок І кв. (2023г. до 2022г.):

(+1) Тойота — 1739 шт. (+25%);

(-1) Renault — 1059 шт. (-36%);

(+4) Volkswagen — 945 шт. (+72%);

Škoda — 909 шт. (+34%);

(+6) BMW — 856 шт. (+180%);

(+4) Mercedes-Benz — 684 шт. (+97%);

(-2) Hyundai — 662 шт. (-0,2%);

(+9) Suzuki — 563 шт (+147%);

(+3) Mazda — 469 шт. (+60%);

(+13) Lexus — 389 шт. (+232%).

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