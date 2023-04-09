Исследование показало, в каком возрасте лучше учиться водить авто — Finance.ua

Исследование показало, в каком возрасте лучше учиться водить авто Сегодня 17:20 — Технологии&Авто

Британская организация Young Driver выяснила, в каком возрасте лучше учиться водить автомобиль.

Специалисты провели опрос среди инструкторов по вождению, родителей и водителей, только что получивших удостоверение. Около 70% инструкторов по вождению считают, что лучше учиться до 17 лет.

Родители учеников придерживаются того же мнения: из 2400 опрошенных 82% считают, что дети от 10 до 17 лет более восприимчивы к получению новых навыков, чем те, кому более 17 лет.

Согласились с этим 84% опрошенных новичков.

Напомним, что в Украине получить водительское удостоверение можно не раньше 18 лет, а, например, в Соединенных Штатах Америки можно научиться управлять автомобилем в 16 или даже в 14 лет, в зависимости от того, из какого вы штата (некоторые штаты требуют, чтобы исполнилось 18 лет лет. — Ред.).

Справка Finance.ua:

Согласно законодательству Украины, водительские права выдают исключительно сервисные центры МВД. Впервые водительское удостоверение выдается на 2 года с ограничением превышать скорость 70 км/ч.

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